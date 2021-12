Heilig Abend in Dresdens Kirchen: Welche Angebote gibt es?

Dresden

Wer zu Heilig Abend eine der evangelischen oder katholischen Kirchen besuchen möchte, sollte sich rechtzeitig auf deren Internetseiten über Zeiten, Art des Angebots und Möglichkeiten zur Anmeldung informieren. Wegen Corona sind auch im zweiten Jahr die traditionellen Christvespern in der gewohnten Form nicht möglich.

Statt dessen haben die Kirchgemeinden vielfältige Alternativen organisiert: zum Beispiel offene Kirchen mit Musik, Lesungen, kurze Andachten, Krippenwege oder Stationenwege im Freien rings um die Kirche, wie eine Sprecherin der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche mitteilte. Zusätzlich gibt es digitale Christvespern oder Krippenspiele zum Anschauen daheim.

Vesper im Freien

Die Kirchgemeinde Freital-Pesterwitz zum Beispiel lädt Heiligabend zu Christvespern im Pfarrgarten ein. Christenlehrekinder, Kurrende und Posaunenchor gestalten sie.

Zu offenen Kirchen laden beispielsweise die St. Michaelskirche in Dresden-Bühlau von 10 bis 21 Uhr oder die Laurentiuskirchgemeinde Dresden-Trachau zwischen 14 und 18 Uhr in die vier Kirchen auf ihrem Gebiet ein.

Veranstaltungen im Internet

Andere Kirchgemeinden übertragen ihre Vesper per Livestream im Internet. Oder haben digitale Angebote produziert; die Kirchgemeinde Blasewitz zum Beispiel einen „Krippenfilm“ (kirchgemeinde-dresden-blasewitz.de/aktuelles/). Evangelische und katholische Kirche in Sachsen laden zu einer Online-Andacht mit Weihnachtsbotschaft und dem Lied „Stille Nacht“ (gemeinsam-stille-nacht.de). Studentinnen und Studenten der Hochschule für Kirchenmusik, deren Dozenten sowie Landesposaunenwarte haben ein Video mit Weihnachtsliedern eingespielt (youtube.com/user/evlksachsen). Die weihnachtliche Vesper der Frauenkirche am Donnerstag, 17 Uhr, wird ohne Gemeinde gefeiert und im MDR-Fernsehen übertragen.

Die Christnacht aus der Dresdner Kathedrale (katholische Hofkirche) am 24. Dezember, 22 Uhr, sowie der Weihnachtsgottesdienst am 25. Dezember, 10.30 Uhr sind als Livestream auf der Internetseite bistum-dresden-meissen.de zu sehen.

Bischof erinnert an Weihnachtsgeschichte

In seiner Weihnachtsbotschaft erinnert Sachsens evangelisch-lutherischer Landesbischof Tobias Bilz daran, dass Jesus Christus in Bethlehem unter widrigsten Umständen zur Welt gekommen sei, von Anfang an bedroht. In ihm teile Gott das Schicksal aller, die etwas auszuhalten haben. „Er kommt nicht machtvoll, sondern wehrlos, nicht fürsorglich, sondern bedürftig. Statt Leid aus der Welt zu schaffen, will er es teilen. Statt die Menschen zu entmachten, stärkt er ihre Verantwortung.“

Daraus ergebe sich eine starke Botschaft für diese Tage: Der Weihnachtssegen hänge nicht davon ab, ob das Fest äußerlich gelinge. Wie Maria und Joseph damals müssten Menschen auch heute improvisieren. Viele fühlten sich einsam und unverstanden. „Für sie gilt besonders, dass Gott sie nicht nur versteht, sondern ihr Los teilt. Weihnachten ist nicht nur das Fest der Geschenke, sondern auch das Fest des geteilten Leides.“ Gott werde den Menschen helfen, anstehende Herausforderungen zu meistern.

Von Tomas Gärtner