Im Interview erklärt Professor Peter Schwarz, für wen sich Heilfasten eignet, welche Vorteile es bringt und was es mit dem ominösen Fasten-High auf sich hat.

Frage: Herr Schwarz, was sind Vorteile des Heilfastens?

Peter Schwarz: Man muss sich Heilfasten vorstellen, als würde der Körper den Reset-Knopf drücken: Danach fühlt man sich gereinigt und entgiftet, riecht und schmeckt viel intensiver. Zudem ist Heilfasten die einzige Möglichkeit, Leberfett zu reduzieren. Und Leberfett ist auf lange Sicht tödlich. Außerdem senkt man dadurch den Blutzucker und stärkt die Immunabwehr. Allerdings handelt es sich beim Heilfasten nicht um eine Diät, sondern es dient dazu, die Ernährung nachhaltig und langfristig umzustellen.

Fastendauer individuell bestimmen

Woher weiß man, dass man zu viel Leberfett hat?

Den Anteil an Leberfett kann man leider noch nicht messen. Eine ungesunde Ernährung, Zucker, Fett, Alkohol und Nikotin begünstigen aber die Bildung von Leberfett. Übergewicht ebenso.

Für wen eignet sich Heilfasten?

Grundsätzlich für jeden. Bei gesundheitlichen Problemen kann Heilfasten gezielt zur Behandlung eingesetzt werden, zum Beispiel bei Gicht, Adipositas, metabolischem Syndrom oder Bluthochdruck. Zudem lindert Heilfasten durch seinen antientzündlichen Effekt Rheumaschmerzen. Ein weiterer Vorteil: Fasten kann Diabetes mellitus vorbeugen oder sogar abwenden, weil der Körper im Anschluss an die Fastenkur wieder sensibler auf die Insulinzufuhr reagiert.

Wie legt man die Fastendauer fest?

Wie lange man fasten sollte, muss immer individuell bestimmt werden. Eine allgemein gültige Formel gibt es da nicht. Der gesundheitliche Zustand einer Person ist da von Bedeutung und auch das angestrebte Ziel. Gesunde Menschen können in der Regel problemlos zwei Wochen fasten. Aber auch eine Woche ist eine tolle Leistung. Menschen mit chronischen Erkrankungen sollten die Dauer ihrer Krankheit entsprechend anpassen.

Können Sie sich erklären, warum mein Körper nach acht Tagen heilfasten schlapp gemacht hat?

Sie sind jung, körperlich gesund und aktiv. Außerdem hatten Sie mir verschwiegen, dass Sie sich schon vor dem Fasten ausgewogen und vegan ernährt haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Leberfett hatten, war dementsprechend gering. Ich vermute auch, dass Ihr Stoffwechsel früher in die Ketose umgestellt hat, weil Sie bereits zwei Tage vor dem eigentlichen Heilfasten auf Zucker und Kohlenhydrate verzichtet hatten. Andernfalls hätte ich auch Ihnen angeraten, das Heilfasten zehn Tage lang durchzuhalten, wie ursprünglich geplant. Sie sehen: Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Grundsätzlich empfehle ich auch weiterhin 14 Tage fasten, um maximale gesundheitliche Effekte für die Leber zu erzielen.

Wie kommt das Fasten-High zustande?

Nach dem dritten Fastentag stellt der Körper den Stoffwechsel um. Befindet er sich in der Ketose, verbrennt er Ketonkörper anstelle von Glukose. Das ist effektiver, da Muskulatur und Gehirn die Energie schneller umwandeln. So werden Endorphine, also Glückshormone, freigesetzt. Probanden berichten davon, dass ihr Zustand während der Ketose einem LSD-Trip gleiche.

Können auch Menschen mit psychischen Erkrankungen, etwa Depression, fasten?

Einige Studien zeigen, dass Fasten eine antidepressive Wirkung hat. Das liegt an der eben beschriebenen Ausschüttung von Endorphinen. Erfolge beim Fasten, zum Beispiel weil man auf Alkohol verzichtet oder abnimmt, unterstützen diese Wirkung zusätzlich.

Nach dem Fasten nicht übertreiben

Wann sollte man eine Fastenklinik aufsuchen?

In einer Fastenklinik ist gut aufgehoben, wer Unterstützung haben möchte, es nicht zuhause in den eigenen vier Wänden machen will oder chronisch erkrankt ist und medikamentös behandelt wird. Eine weitere Möglichkeit: Beim Hausarzt nachfragen, ob er Erfahrung auf dem Gebiet hat.

Wie verhält man sich nach dem Fasten?

Wichtig ist, nicht direkt nach dem Fasten wieder zuzuschlagen. Ansonsten tritt der Jo-Jo-Effekt ein. Folgen können Übelkeit, Erbrechen und starke Magenbeschwerden sein. Darum empfehle ich vier bis fünf Aufbautage. Am ersten Aufbautag sollte man 400 Kalorien, am zweiten Tag 800 Kalorien, dann 1000 und am letzten Aufbautag 1200 Kalorien zu sich nehmen.

