„Schöne, alte Kiefer, Handarbeit, alles aus einem Stück“ – fast ehrfürchtig streicht Matthias Hilbert mit der Hand über die Sitzfläche, Teil der originalen Kirchenbänke von 1927, die Jahrzehnte lang unter der linken Seitenempore standen. Jetzt befestigt der Handwerker, Inhaber der Dresdner Firma „Naturböden“, deren zurechtgeschnittene Sitzflächen auf einem Sims mit Lüftungsgitter. „Wäre schade gewesen, wenn sie wegkämen. Da hat sich der Architekt was Gutes einfallen lassen.“

Da freut sich die Denkmalpflege

„Vorhandene Ausstattung, sekundär verbaut“, nennt Christian Schaufel das. „Da freut sich die Denkmalpflege.“ Der Architekt, der aus Plauen im Vogtland stammt, hat mit seinem Dresdner Büro mehr als 20 Jahre Erfahrung auch mit Kirchgebäuden. Den historischen Charakter erhalten, und doch zurückhaltend heutigen Bedürfnissen gemäß zu erneuern – diesem Grundsatz ist er auch hier im Inneren der evangelischen Heilandskirche gefolgt. Die ist im Stil der Dresdner Reformarchitektur, entworfen von Rudolf Kolbe, inmitten eines Geländes errichtet worden, das heute Kleingartenanlage ist.

Seit Jahren schon zogen sich Risse durch die Wände, Regen drang durchs Dach, Wasserflecken breiteten sich aus, Farbe blätterte ab. Eine umfassende Sanierung war dringend nötig. Gestrichen worden war das Innere zuletzt Anfang der 1960er Jahre. Im April 2019 bekam die Gemeinde, die seit 2006 zum Kirchspiel Dresden West gehört, das nötige Geld – rund 600.000 Euro aus dem an den Bund überführten Vermögen der SED und weiterer Parteien und Massenorganisationen der DDR, sogenannte PMO-Mittel, vermittelt von dem CDU-Bundestagsabgeordneten Arnold Vaatz. Einen großen Teil übernahm die evangelisch-lutherische Landeskirche.

Rund 55.000 Euro brachte der Förderverein auf. Die Mitglieder vergaben zum Beispiel gegen Spenden Patenschaften für einzelne Teile. „Damit haben sie uns sehr unterstützt“, sagt Bettina Klose, seit 2017 hier Pfarrerin.

Andachtskapelle und Kinderkirche

Auffälligste Veränderung sind die Glaswände, mit denen der Raum unter den beiden Seitenemporen verkleidet ist. Auf diese Weise ist rechts eine Andachtskapelle entstanden. Hinein kommt man durch eine neue Tür an der Seite, eine gebogene Schräge führt hinauf. Denn das Niveau liegt etwas höher als der Betonfußboden des Kirchenschiffs. Das Geländer ist an einem elegant geschwungenen Holzkasten angebracht. Darin sind Schrankfächer eingebaut. „In diese Kapelle kommt ein kleiner Altar hinein, dazu Stühle“, sagt Pfarrerin Klose. Ein separat beheizbarer Raum mit wärmeisolierten Doppelfenstern steht nun für Andachten oder andere kleinere Runden zur Verfügung.

Gegenüber auf der anderen Seite befindet sich nun die „Kinderkirche“. „Eltern mit kleinen Kindern können durch die Glasscheibe den Gottesdienst verfolgen und über Lautsprecher hören“, erläutert die Pfarrerin. Die Gemeindepädagogin könne Christenlehre halten. An Stelle der teils wieder verwendeten alten Bänke werden Tische und Stühle aufgestellt.

Baugeschichte, Architekt, Außengestaltung, Inneres, Gemeinde ■ Baugeschichte: begonnen hat die Errichtung der Heilandskirche 1914, dann stoppte der Erste Weltkrieg den Bau, die Inflation verzögerte ihn; erst 1927 konnte er vollendet werden; ■ Architekt: Rudolf Kolbe (1873-1947); er entwarf Einfamilienhäuser in Loschwitz, auch für sich selbst (Hermann-Vogel-Str. 4), daneben Brunnen, Denkmäler, Grabmale, die Bebauung des Marktplatzes der Gartenstadt Hellerau, Kirchen auch in Graupa, Ellefeld, Dresden-Löbtau (Hoffnungskirche, Clara-Zetkin- /Ecke Deubener Str.); sein Grab befindet sich auf dem Loschwitzer Friedhof; ■ Besonderheit: ausgerichtet ist die Kirche traditionell in Ost-West-Achse, allerdings befindet sich, umgekehrt zur einst üblichen Anordnung, der Eingang an der Ostseite, der Altar im Westen; ■ Außengestaltung: monumentaler Zentralbau mit weit heruntergezogenem, abgerundetem Ziegeldach; breiter, 32 Meter hoher Turm an der Ostseite mit abgesetzten Dachstreifen; über dem Eingangsportal steht eine Christusfigur von Karl Albiker (1878-1961); angebaut links im rechten Winkel ist das Gemeindehaus; im Süden steht das Pfarrhaus, was ein Ensemble bildet; ■ Glocken: die ursprünglichen Bronzeglocken von 1921 gingen im Zweiten Weltkrieg in die Rüstungsproduktion; die jetzigen drei von 1920, bestehend aus Stahlguss, stammen aus der Dresdner Jakobikirche (Wettiner Platz), die 1945 zerstört wurde und deren Reste später abgetragen wurden; ■ Inneres: der quadratische Saal wird überwölbt von einer Kuppel; ausgestaltet haben ihn Bildhauer Rudolf Born (1882-1969) und Kunstmaler Karl Schulz, der ursprünglich die symbolischen Darstellungen der vier Evangelisten an der Decke (Engel, Löwe, Stier, Adler) schuf; die gestaltete Helmar Helas 1961 neu; zwei Buntglasfenster, Christustaufe auf der einen, Heilung des Gichtbrüchigen auf der anderen Seite; auf dem Altar steht ein vergoldetes Kreuz; oben im Altarraum der Schriftzug „Euch ist heute der Heiland geboren“ (Lukas 2,11) – daher der Name der Kirche; ■ Gemeinde: seit 2006 Teil des Kirchspiels Dresden West mit derzeit 5920 Mitgliedern (2013: rund 6700), davon in Cotta 1118 Internet: www.kirchspiel-dresden-west.de

Wer erneuert, muss mit Ideen auf Unvorhersehbares reagieren können. So hat Christian Schaufel die Scheiben der Glaswände in leichtem Zickzack anordnen müssen. „Der Akustik wegen“, wie er erläutert. Er deutet nach oben. Man muss schon genau hinschauen, dann erkennt man acht leicht erhabene Flächen in der Kuppel. Auch sie mindern den Hall, der fast vier Sekunden lang ist. „Für die Musiker ist das toll“, sagt Pfarrerin Klose. „Aber das gesprochene Wort ist sehr schlecht zu verstehen.“

Die Wände sind in zartem Rosé gestrichen, Architekturteile, angedeutete Pilaster etwa, in Weißtönen. So etwa hat das Kircheninnere bei der Einweihung 1927 ausgesehen.

Das Kohleschaufeln um vier Uhr morgens ist vorbei

An einer grünen Stange mit einigen goldenen Kugeln – womöglich eine Reminiszenz an die Farben des sächsischen Wappens – hängt von der Mitte der Kuppel ein riesiger vergoldeter Kronleuchter. Die Metallveredler Wolfram Müller und Sven Deke in Niedersedlitz haben ihn komplett zerlegt, neue Kabel eingezogen, die Oberfläche aufgearbeitet und wieder zusammengesetzt. Und Architekt Schaufel hat mit ihnen zusammen eine neue Vorrichtung ausgetüftelt, mit der man den Leuchter nun mittels Kurbelwinde herablassen kann.

Die moderne Heizungsanlage sorgt nicht nur für angenehme Temperaturen. Hausmeister Joachim Reichel kann jetzt Sonntag früh länger schlafen. „Früher musste ich gegen 4 Uhr antreten und Kohlen in die beiden Kessel schaufeln, damit es zu Beginn des Gottesdienstes warm war“, erzählt er.

Nun hat er im Heizungskeller eine Werkstatt bekommen. Die beiden Kesselveteranen bleiben zur Erinnerung drin.

Erneuert worden sind alle elektrischen Leitungen. Mit modernen Lampen lässt sich der Raum unterschiedlich ausleuchten. Rechts hinter dem Altarraum ist eine kleine Teeküche eingebaut. Nun muss zum Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst nicht mehr alles aus dem Gemeindehaus rübergetragen werden. Einen Raum oben neben der linken Seitenempore hat der Architekt zum Büro umbauen lassen. Von hier aus erledigt Annegret Fleischer die Verwaltungsarbeit für das Kirchspiel.

Zu Gottesdiensten sitzen Besucher bereits auf Corona-Sicherheitsabstand in den Bänken verteilt. Den Festgottesdienst zur Einweihung jedoch hat der Kirchenvorstand sicherheitshalber auf Ende Mai gelegt.

