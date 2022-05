Heftige Kritik am roten Teppich für Radfahrer in Dresden

Dresden

Radfahrer genießen auf der Carolabrücke ihre neue Freiheit, Autofahrer dagegen sind genervt. Der zweitägige Radweg auf einer Fahrspur der Elbquerung in Richtung Altstadt ist umstritten. Holger Zastrow, Vorsitzender der FDP-Stadtratsfraktion, kann die Genehmigung für die Aktion der Initiative „Verkehrswende Dresden“ nicht nachvollziehen. Unter dem Deckmantel einer angeblichen Demonstration sei ein Radweg eingerichtet worden, der zu einem erheblichen Verkehrschaos auf der Neustädter Elbseite geführt habe.

„Rücksichtslose Radfahrlobby!“

„Art und Umfang der Aktion haben nichts mit einer Demonstration zu tun und werfen die Frage auf, wie man einen so erheblichen Eingriff in den Straßenverkehr für eine so lange Zeit überhaupt genehmigen konnte“, kritisierte Zastrow die Stadtverwaltung. „Hier nimmt eine rücksichtslose Radfahrlobby ohne Not und Anlass die ganze Stadt für ihre individuellen Ziele in die Haftung, obwohl der Stadtrat umfangreiche Prüfungen und Verkehrsmodellierungen beschlossen hat.“ Es sei das gleiche unverantwortliche Verhalten wie das Ansinnen, auf der Autobahn demonstrieren zu wollen.

Es müsse dringend geklärt werden, warum die Dresdner Genehmigungsbehörden so eine „Demonstration“ genehmigt haben, fordert der Liberale und kündigt dazu entsprechende Nachfragen im Stadtrat an. Die Organisatoren haben laut Zastrow ein Eigentor geschossen. Die Aktion zeige, dass die Einrichtung eines Radweges auf der Carolabrücke auf Kosten einer Autospur alles andere als eine tragfähige Idee sei. „Bevor die Stadt eigene Untersuchungen anstellen konnte, haben die Radaktivisten den Beweis erbracht, dass die negativen Auswirkungen auf den Gesamtverkehr zu groß sind. Damit kann sich die Stadt weitere Prüfungen des Vorschlages und viel Geld sparen und endlich für vernünftige Rad- und Fußwege an der Brückenperipherie sorgen.“

Staus verbessern das Stadtklima nicht

Von einem „Eigentor“ sprach auch CDU-Stadtrat Veit Böhm. „Stau auf der Alberstraße bis zur Fußgängerampel und Stau auf der Großen Meißner Straße bis zur Marienbrücke – einen Verkehrsversuch zu den Auswirkungen des Wegfalls einer Fahrspur auf der Carolabrücke können wir uns sparen“, findet auch Böhm. Mit Staus sei eine Verbesserung des Stadtklimas nicht zu erreichen.

Brücke wird drei bis vier Jahre saniert

Böhm wies darauf hin, dass die Brücke in den nächsten drei bis vier Jahren saniert werde und es jede Menge Verkehrseinschränkungen geben werde. „Die Aktion war daher völlig unnötig.“ Es gebe andere neuralgische Stellen für den Radverkehr als die Carolabrücke, die Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) in den Fokus nehmen sollte.

Grüne loben die Aktion

Die Grünen im Stadtrat lobten dagegen die Aktion und dankten den Initiatoren. „Sorgenfrei über die Carolabrücke? Der Pop-up-Radweg schließt die Lücke in der Verbindung von Albertplatz und Altstadt. Wir freuen uns sehr über die Aktion“, teilte die Fraktion mit.

In den sozialen Netzwerken waren in vielen Foren die Kritiker der Aktion in der Überzahl. Es gab aber durchaus auch Nutzer, die die Initiative lobten. Die Aktion dauert noch bis Dienstag 20 Uhr an.

Von Thomas Baumann-Hartwig