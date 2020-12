Heftige Aufregung um Stadionzuschuss für Dynamo Dresden

Dresden

Helle Aufregung beim Fußballverein Dynamo Dresden und seinen Fans: In der aktuellen Version des städtischen Haushalts für die Jahre 2021 und 2022 fehlt eine für den Verein ganz wichtige Ausgabe: Seit 2014 zahlt die Stadt eine Betriebshilfe von 1,5 Millionen Euro an die Stadion Dresden Projektgesellschaft. Sollte der Haushalt so beschlossen werden, wie er jetzt auf dem Papier steht, ist das Geld weg. Mit den Mitteln wird die von Dynamo zu zahlende Miete für das Stadion reduziert. Diese kostet in der 3. Liga vier Millionen Euro pro Jahr.

Verlust von Dynamo würde auf 7,5 Millionen Euro klettern

Drei Millionen Euro für zwei Jahre sind viel Geld für einen Verein, der wirtschaftlich durch Corona gebeutelt ist. Rund sechs Millionen Euro Verlust werden am Ende des Geschäftsjahres 2020 stehen, rechnete Geschäftsführer Enrico Kabus jüngst im Stadtrat vor. Jedes Spiel ohne Publikum verursache Kosten von rund 300 000 Euro. Sollte die Stadt jetzt auch noch den Zuschuss streichen, würde das Defizit auf 7,5 Millionen Euro steigen.

Die Stadtratsfraktion Freie Wähler hatte zuerst auf den fehlenden Zuschuss hingewiesen, der zwar auf einer sogenannten Mehrbedarfsliste von Sportbürgermeister Peter Lames ( SPD) stand, aber keinen Eingang in den Haushalt fand. Auch im zwischen Grünen, CDU, Linken, SPD und FDP ausgehandelten Haushaltsplan ist das Geld nicht zu finden.

Stadtrat hat dem Fußballverein erst eine Million Euro gestrichen

„Das wäre der nächste Tiefschlag für Dynamo“, erklärte Jens Genschmar, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Zuletzt hatte der Stadtrat mit den Stimmen von Grünen, CDU, Linken und SPD dem Fußballverein einen Zuschuss von einer Million Euro für Mehrkosten beim Bau des Nachwuchsleistungszentrums gestrichen. Die Freien Wähler haben einen Antrag für den Stadtrat eingereicht, der den Zuschuss für die nächsten beiden Jahre retten soll. „Es wäre fahrlässig und unwirtschaftlich diese Regelung gerade jetzt aufzugeben, da durch die staatlichen Maßnahmen im Zuge der sogenannten Corona-Krise erhebliche wirtschaftliche Nachteile für den Betrieb des Stadions und die SG Dynamo Dresden entstanden sind“, heißt es in dem Antrag.

Hinter den Kulissen wird jetzt hektisch telefoniert

Hinter den Kulissen wird jetzt hektisch telefoniert. Absicht bei allen Fraktionen, die den Haushalt beschließen wollen: Der Zuschuss muss gesichert werden. Entweder erhält der Antrag der Freien Wähler eine Mehrheit oder aber die fünf „Haushalts-Fraktionen“ finden selbst Möglichkeiten, drei Millionen Euro für Dynamo Dresden zu finanzieren. Wie sagte Linke-Stadtrat Tilo Kießling auf der jüngsten Stadtratssitzung: „ Dynamo Dresden kann sich immer sicher sein, bei Schwierigkeiten von der Kommunalpolitik gerettet zu werden.“

Positive Nachricht auch beim Thema Trainingszentrum: Die jährlichen Betriebskosten von 280 000 Euro sind zusätzlich im Haushalt eingestellt worden und gehen nicht zu Lasten der anderen Sportvereine in der Stadt. Darauf wies CDU-Sportpolitikerin Anke Wagner hin.

Von Thomas Baumann-Hartwig