Dresden

„Semperoper-Umbau zu Lieferando-Quartier in vollem Gange: Nach einem Jahr Pandemie entschied sich die Semperoper-Intendanz mit ihren Angestellten zu einem wichtigen Schritt.“ Mit diesen Worten beginnt Jannika Sultan die Nachrichten von „Hebevision“, nachdem sie ein letztes Mal an ihrer Zigarette gezogen hat.

Da Kultur etwas für „Weicheier und Realitätsverweigerer“ sei, habe sich die Semperoper entschieden, mit dem Strom zu schwimmen und umzuschulen. „Dabei soll nicht nur koordiniert, sondern auch gekocht werden“, fügt Sultan mit Judith-Rakers-Intonation hinzu. Der Orchestergraben glänze nun mit neuer Hightech-Küchenausstattung in Chrom und die alten Pauken eigneten sich „zum Beispiel prima als Fritteuse“.

Satire als Ausweg aus dem Coronablues

Seitdem Nachrichten über Viruswellen, Todesfallzahlen und Impfchaos wie Monsunregen auf den Medienkonsumenten hinabströmen, leidet so mancher am Corona-Überdruss. Für alle, die dem Thema entfliehen wollen, haben Luis Schröter, Eva Clauß, Kris Eidechs, Elli Safiullin und Fabian List aus Dresden den passenden Fluchtweg gebaut: „Hebevision“, ein Hybrid aus satirischen Fake-News, Stadtteilwerbung und, wenn es die Zukunft will, digitalem Kulturfernsehen.

Der Name deutet auf die Brutstätte des Formats hin: Hebedas, Kneipenklassiker im Szeneviertel Neustadt. Seit November stehen hier die Barhocker auf der Sitzfläche, die Stühle auf den Tischen und die Flaschen in den Kästen. Nur ein seichter Geruch verrät noch, dass die Bar an normalen Freitag- und Samstagabenden zum Bersten voll ist mit Menschen, die rauchen, trinken und schwitzen. Luis und Kris gehören mittlerweile zum Kneipeninventar. Beide standen bis zum November-Lockdown hinter der Bar und an den Wochenenden im Nebenraum hinter der Saloontür. Dort versammelte Luis (auch bekannt als Luis La Metta) Erstsemester und Alteingesessene zu Karaokeabenden, Kris legte Platten aus vergangenen Dekaden auf. „Mein Chef meinte, ich soll mir mal überlegen, was man aus dem kleinen Raum noch machen könnte“, erzählt Luis. Seine Antwort: Ein Filmstudio. Mit „Hebevision“ wollen er und seine Freunde „die alte Fernsehästhetik“ wieder aufleben lassen. Luis denkt an die Anfänge von „Wetten Dass...?“ und „Herzblatt“, an Schulterpolster, Synthesizer und Neonfarben.

Vom Tanzsaal zum Filmstudio

Große Erfahrungen in Sachen Filmdreh haben weder er noch die anderen. „Aber wir haben Bock“, macht Kris klar. Getrieben von ihrer Vision sammelten sie über den Winter Kameras, Lampen, Stativ, grüne Leinwände und machten aus dem kleinen Tanzsaal im Hebedas ein Filmstudio. Dabei geht es ihnen weder um hohe Schauspielkunst noch um den perfekten Schnitt. Sondern darum, sich kreativ auszuleben. „,Hebevision’ soll bunt sein, knallen und Ablenkung schaffen“, sagt Elli, die als Jannika Sultan nicht nur erfundene Umbaupläne der Semperoper vorträgt. Es geht auch um das Leid Neustädter Vierbeiner, die „bisher nur auf halb legalem Weg in der Dresdner Heide oder an den Elbwiese ihr Unwesen treiben können“ anstatt auf einer Hundefreilauffläche im Alaunpark. An anderer Stelle werden das sächsische Gejammer über den Juwelenraub im Grünen Gewölbe und die Aufstiegsfantasien von Dynamo-Dresden-Fans aufs Korn genommen. Die „News“, die bei „Hebevision“ laufen, vermengen Dresdner Insiderwissen mit Sachsen-Persiflage und Helge-Schneider-Humor.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Plattform für lokale Läden und Kultur

„Hebevision“ soll jedoch mehr sein als Satire. Das Fünferteam sinniert über Interviews mit Neustädter Restaurantbesitzern, Konzertabende mit lokalen Bands, Talkrunden am Hebedas-Tresen und Werbung für lokale Läden. Ein Film für den veganen Imbiss „Der dicke Schmidt“ im Hechtviertel sei schon im Kasten, erzählt Luis. Am ersten Mai will die Filmcrew den Dresdnern ihre ersten Ergebnisse präsentieren. Wo und auf welchen Kanälen, verkündet das Team, wenn es soweit ist. „Wir haben nicht den Anspruch eines klassischen Fernsehsenders“, verrät Kris vorab. „Aber wir drehen auf jeden Fall ein bisschen am Rad.“

Von Laura Catoni