Haushalt in Dresden: Deshalb hebt die Aufsicht den Finger

Dresden

Die Landesdirektion Sachsen (LDS) hat mit einem am Freitag veröffentlichten Bescheid den Haushalt der Landeshauptstadt Dresden für die Jahre 2021 und 2022 freigegeben. Der Stadtrat hatte den Etat im Dezember 2020 beschlossen. Der Ergebnishaushalt hat in beiden Haushaltsjahren ein Volumen von jeweils etwa 1,9 Milliarden Euro. Für Investitionen sind im Haushaltsjahr 2021 Ausgaben in Höhe von insgesamt rund 316 Millionen Euro und im Folgejahr in Höhe von rund 270 Millionen Euro vorgesehen. Hiervon entfallen allein 220 Millionen Euro beziehungsweise 199 Millionen Euro auf Baumaßnahmen. Der Schwerpunkt der Baumaßnahmen liegt unverändert im Schulhausbau, so die LDS in ihrer Bewertung.

Dresden erwirtschaftet Überschüsse

Die Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Dresden enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile und sieht keine Kreditaufnahmen vor. „Trotz der Auswirkungen der fortdauernden Covid-19-Pandemie kann die Landeshauptstadt Dresden den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich ohne die Inanspruchnahme von Überschüssen aus Rücklagen oder einer Verrechnung mit dem Basiskapital erreichen“, erklärte der stellvertretende LDS-Sprecher Ingolf Ulrich. Die Stadt könne in beiden Haushaltsjahren Überschüsse von insgesamt 62 Millionen Euro erwirtschaften, heißt es in dem Bescheid.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Diese Überschüsse stehen der Landeshauptstadt neben anderen Finanzierungsquellen – das sind insbesondere Fördermittel und investive Schlüsselzuweisungen – für Investitionen zur Verfügung“, erklärte Ulrich. In Summe würden diese jedoch nicht ausreichen, um die geplanten Investitionen vollständig zu finanzieren. Deshalb greife die Landeshauptstadt Dresden zusätzlich auf Reserven aus Vorjahren zurück.

Reserven sind 2023 verbraucht

Diese Reserven würden im Jahr 2023 aufgezehrt sein. Nach der aktuellen Planung stünden der Landeshauptstadt ab 2023 nicht mehr ausreichend Finanzmittel zur Verfügung, um die geplanten Investitionen vollständig zu finanzieren. Dieser Fehlbetrag steige bis zum Jahr 2025 stetig an. Da Investitionen jedoch nur bei ausreichenden Deckungs- und Finanzierungsmitteln getätigt werden dürften, sehe die LDS die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt Dresden als nicht gesichert an.

Kommunalaufsicht fordert Sparbeschluss

„Die Landeshauptstadt wurde daher beauflagt, ihre Finanzplanung zu aktualisieren und dabei sicherzustellen, dass in jedem Haushaltsjahr ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen. Der dafür gesetzlich geforderte Stadtratsbeschluss ist der Landesdirektion Sachsen vorzulegen“, so der stellvertretende Sprecher.

Konsequente Haushaltsdisziplin angemahnt

Angesichts latenter Haushaltsrisiken habe die LDS bei der Landeshauptstadt eine konsequente Haushaltsdisziplin angemahnt. So könnten aktuell insbesondere die wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und deren Folgen für die Einnahmen und Ausgaben der Landeshauptstadt Dresden nicht konkret beziffert werden.

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe freigegeben

Neben der Haushaltssatzung wurden auch die Wirtschaftspläne der städtischen Eigenbetriebe geprüft und zum Vollzug freigegeben. Im Gegensatz zur Haushaltssatzung unterlagen die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe „Städtisches Klinikum Dresden“ und „Sportstätten Dresden“ der Genehmigungspflicht, weil beide Unternehmen mit Krediten planen. „Die Genehmigungen konnten jeweils erteilt werden“, so Ulrich.

Hilbert: Eine sehr gute Nachricht für Dresden

„Für Dresden ist die Bestätigung des Haushaltes eine sehr gute Nachricht“, erklärt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). „Wir gehören damit zu den wenigen Großstädten und Kommunen, die Planungssicherheit haben. Auch die Vereine und Institutionen in den Bereichen Kultur, Jugendhilfe, Soziales und Gesundheit wissen nun gesichert, wie sie ihre Aufgaben erfüllen können. Mit den Investitionen, die wir jetzt beginnen, leisten wir einen sehr wichtigen Beitrag in der Corona-Krise Arbeitsplätze in der heimischen Wirtschaft zu erhalten.“

Stadt darf nicht über ihre Verhältnisse leben

Dass die Landesdirektion trotzdem vor Fehlentwicklungen bei den städtischen Finanzen warnt, hält der OB für ein wichtiges Signal: „Niemand von uns kann voraussagen, wie sich die Pandemie auf die Wirtschaft global wie lokal auswirken wird. Weder die Verwaltung noch die Politik dürfen Projekte bestellen, ohne sich über die finanziellen Konsequenzen im Klaren zu sein. Es gilt den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber deutlich zu machen, dass wir Prioritäten setzen müssen“, forderte er.

77 Millionen Euro müssen gekürzt werden

Die Verwaltung habe eine Reihe von Auflagen erhalten und müsse der LDS bis Juni nachweisen, an welchen Stellen die von einer Stadtratsmehrheit beschlossenen Kürzungen von 77 Millionen Euro vollzogen werden sollen. Dresden müsse der LDS regelmäßig über den Vollzug des Haushalts und die Entwicklung der liquiden Mittel Bericht erstatten. Die LDS sehe die im Haushalt verankerten positiven Einnahmeerwartungen sehr kritisch, so Hilbert. Die Kommunalaufsicht behalte sich ausdrücklich ergänzende Auflagen vor.

Lames: Wirtschaftswachstum oder Gegensteuern

Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) erklärte: „Wir haben keinen Anlass, uns entspannt zurückzulehnen. Die Mahnungen und Auflagen waren absehbar. Die Stadt braucht die Reserven auf und plant, bezogen auf einzelne Objekte, mit Krediten. So kommen wir mit bleibender Investitionskraft und ohne wesentliche Einschränkungen durch die beiden Haushaltsjahre 2021 und 2022.“ Dresden habe jetzt schwarz auf weiß bestätigt bekommen, was die Verwaltung immer betont habe: In den Folgejahren werde es entweder ein größeres Wachstum der Wirtschaft oder aber ein Gegensteuern im Haushalt geben müssen. „Die Verantwortung liegt bei der Stadt insgesamt und damit auch beim Stadtrat. Es liegt jetzt in seiner Hand, dass die von der Landesdirektion bereits angesprochene Beschlussvorlage zur Kürzung von 77 Millionen Euro zügig abgestimmt wird.“

Von Thomas Baumann-Hartwig