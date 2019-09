Dresden

Anhänger der Gruppe „Wir besetzen Dresden“ haben am Donnerstag erneut ein leerstehendes Gebäude in der Stadt besetzt. Diesmal handelte es sich um die Tannenstraße 4 in der Dresdner Neustadt. An der Fassade wurden Transparente mit der Aufschrift „Unsere Träume brauchen Räume“ und „Tu mal wat?“ aufgehängt.

Ziel der Aktion sei u.a. die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sowie mehr Akzeptanz für Freiräume und deren Förderung in der Stadt zu erreichen, teilten die Hausbesetzer mit.

Die Bausubstanz des Gebäudes in der Tannenstraße sei „seit zwölf Jahren dem fortschreitenden Einsturz preisgegeben. Ein Nutzungskonzept für die nahe bis mittelfristige Zukunft gibt es nicht. Neben den drei großen Gebäuden besteht das Gelände aus einem ca. 1 Hektar großen Grundstück, welches brach liegt.“ Die Polizei erfuhr erst am Abend von der Hausbesetzung und fuhr vor Ort.

Zuletzt hatte es am 24. August eine Hausbesetzung gegeben. Damals stand die leerstehende „Villa Frantelilo“ am Basteiplatz in Dresden im Fokus.

Von DNN