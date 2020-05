Erste Hausbesetzer vom Putzi-Gelände ab Montag in Dresden vor Gericht

Dresden

Die Hausbesetzer des Putzi-Geländes an der Königsbrücker Straße müssen sich ab Montag vor dem Amtsgericht Dresden verantworten. Das verkündete die Staatsanwaltschaft auf DNN-Anfrage. Die Aktivisten der Gruppierung „Wir besetzen Dresden“ harrten mehrere Tage im Januar in den leerstehenden Häusern an der Königsbrücker Straße aus.

„Ziel war es, ein Wohnprojekt, ein kulturelles Zentrum und einen Ort der unkommerziellen Bildung zu schaffen“, heißt es von Seiten der Aktivisten. Die Besetzung endete mit der Räumung durch Polizei und SEK und zahlreichen Strafanzeigen. Nun müssen sich die ersten beiden Hausbesetzer am Montag vor dem Amtsgericht Dresden verantworten. Die Vorwürfe lauten Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

Die Besetzung der leerstehenden Häuser sei dennoch „richtig und wichtig“ gewesen, macht die Pressesprecherin der Protestler Lann Schmidt klar. „In den Städten mangelt es an selbstverwalteten Räumen in denen basisdemokratische, unkommerzielle Projekte Platz finden. Gleichzeitig stehen Häuser sinnloserweise leer und verfallen“, sagt sie weiter.

Von lc