Haus der Kathedrale in Dresden wird innen komplett modernisiert

Der Bischof-Gerhard-Saal im Erdgeschoss ist kaum noch wiederzuerkennen. Früher kam es Besuchern bei Vorträgen vor allem darauf an, sich so hinzusetzen, dass nicht eine der sechs mächtigen Säulen die Sicht versperrte. Jetzt stehen nur noch zwei eckige Säulen.

Mehr sind auch nicht nötig, wie Kay Gräbert erläutert, der im Bischöflichen Ordinariat für Baufragen zuständige Abteilungsleiter. Denn die ganze einst so schön historisch anmutende Gewölbearchitektur ist ein Fake, meint er. „Keine der Säulen hatte tragende Funktion.“ Noch ist alles Baustelle und wenig zu erkennen.

Modernes Veranstaltungszentrum in Renaissance-Hülle

Wie es einmal aussehen könnte, ist im ersten Obergeschoss zu sehen. Dort sind die ersten Veranstaltungsräume fertig. Lamellen an der Decke schlucken den Hall. Zwischen denen sind nahezu unauffällig Lautsprecher eingelassen. „Über die neue Mikrofonanlage wird ein Redner überall im Raum gut zu verstehen sein“, sagt Kay Gräbert. Handwerker haben das Parkett wieder auf Vordermann gebracht. „Modern, aber nicht protzig“ lautet das Prinzip. Praktisch und funktional soll es außerdem werden.

Mit Hilfe von Trennwänden, die man aufklappt oder verschwinden lässt, kann der große Veranstaltungssaal je nach Bedarf in zwei, drei oder vier kleinere unterteilt werden. In der Edelstahlküche davor können Besucher selber Speisen vorbereiten oder Kaffee kochen.

Im Inneren des Hauses der Kathedrale neben dem Georgentor in Dresden wird derzeit vieles aus der Zeit seiner Errichtung 1999 verändert. In der Renaissance-Hülle, eine Rekonstruktion des 1945 zerstörten Kanzleihauses aus dem 16. Jahrhundert, entsteht ein modernes Veranstaltungszentrum.

Allzu viel darin erwies sich im Laufe der Zeit als unpraktisch. „Wenn unten die Tische abzuwischen waren, mussten wir das Wasser mit Eimern aus dem 1. Obergeschoss holen. Im Erdgeschoss gab es keinen Wasserhahn“, erzählt Kay Gräbert. Wer einmal in dem fast ständig geöffneten Gebäude drin war, konnte ungehindert bis ganz nach oben vor die Büros und die Wohnungen der Priester gelangen - auch ungebetene Besucher. Hin und wieder übernachteten dort Obdachlose.

Filmreife Fluchtwege, Wasser von der Decke

Was hätte passieren können, wenn oben in einem Veranstaltungsraum ein Feuer ausgebrochen wäre, möchte sich niemand ausmalen. Dann hätten hunderte ältere Menschen die Wendeltreppe abwärts nehmen müssen – den Fluchtweg. Deswegen durften sich nie mehr als 300 Personen versammeln. Künftig dürfen 1100 hinein.

Fast schon filmreif war der zweite Fluchtweg aus einer der beiden Veranstaltungstonnen im Keller. Kai Gräbert öffnet die Nottür an der Front des Gewölbes. Eine Metallleiter führt nach oben, wo man dann ein Gitter im Fußweg des Kanzleigäßchens hochzuklappen gehabt und schließlich vor dem Schokoladenladen gegenüber gestanden hätte. Vorausgesetzt, dass kein Auto auf dem Gitter geparkt ist. In unregelmäßigen Abständen tropfte Wasser von den Decken, weil defekte Bauteile in den Rohren verbaut worden waren. Dass man einmal Internet brauchen würde, konnte sich in den Neunzigern keiner so richtig vorstellen. Leitungen wurden später provisorisch gezogen, waren häufig überlastet, WLAN-Empfang ein Glücksfall.

Bauende soll im Dezember sein

Das wird nun alles auf den technischen Stand des 21. Jahrhunderts gebracht. Vor allem werden die Räume praktischer geordnet: Die für die meisten Besucher im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss, also Veranstaltungsräume. Auch die Katholische Akademie bekommt dort ihren Sitz. Zuvor hatten die Mitarbeiter ihre Büros in Wohnräumen im 3. Geschoss.

Einrichtungen, die weniger Besucher empfangen, werden ins 2. Obergeschoss verlagert. Domkapitel und Katholisches Büro kommen dort unter. Außerdem die Diensträume und die 67-Quadratmeter-Wohnung von Bischof Heinrich Timmerevers.

Ganz oben, im 3. und 4. Obergeschoss, sind die Priesterwohnungen saniert worden. Bis dort hinauf unters Dach fährt nun auch der Lift. Zuvor endete er in der 3. Etage. Das letzte Stück musste ein betagter Prälat bislang mit dem Treppenlift zurücklegen.

Begonnen hatten die ersten Bauarbeiten im Sommer 2018. Der Abschluss sei eigentlich für Oktober geplant gewesen, sagt Kay Gräbert. Doch dann entdeckten die Bauleute, dass auch die Abwasserrohre zugesetzt waren. Das sorgte für Verzug. Im Dezember aber soll alles fertig sein.

Zugang über die Schloßstraße

„Dann wird sich in der 1. Etage auch ein Wandelgang an den Wänden dort entlangziehen“, sagt Jens Ritschel, der Hausmeister. Er steht auf einem Stück ehemaliger Stadtmauer, an der sich auf der anderen Seite der Stallhof entlangzieht, und deutet hinunter in den Innenhof. Dort werden gerade die Gerüste abgebaut, die bis hinauf zum Dach reichten, das ebenfalls repariert wurde.

Besucher werden über diesen Innenhof in das Gebäude künftig durch das Portal an der Schloßstraße gelangen. Aus dem schmalen Kanzleigäßchen wird der Haupteingang dorthin verlagert, neben die St.-Benno-Buchhandlung, wo täglich Hunderte Dresdner und Gäste vorbeiströmen.

Bischof Heinrich Timmerevers nennt das Haus der Kathedrale „einen der ganz wichtigen, zentralen Veranstaltungsorte“ des Bistums. „Dieser Anforderung wird das Haus nach dem Umbau deutlich besser gerecht, weil es sich öffnet und dadurch näher an die Menschen heranrückt.“

Von Tomas Gärtner