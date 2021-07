Dresden

Seit 16 Uhr gibt es wieder ein besetztes Haus in der Neustadt, dieses mal in der Lößnitzstraße. Die Gruppe „Radikarl*a“ erklärt in einer Pressemitteilung, sie besetzen das Gebäude mit der Hausnummer 5, um dort Rückzugsräume für sogenannte FLINTA* Personen zu schaffen. FLINTA* ist eine Abkürzung für Frauen, Lesben, inter-, nichtbinäre, Trans- und Agender Personen.

„Der Stadtrat trägt die Verantwortung dafür, dass es genügend diskriminierungsarme, kulturelle Orte in Dresden gibt“, sagt der Pressesprecher der Gruppe über die Gründe der Besetzung. „Der hohe Leerstand und fehlende Freiräume für FLINTA*Personen in Dresden zeigen uns, dass dieser Verantwortung zu wenig Beachtung geschenkt wird.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Besetzung ist Teil der Aktion „feministischen Besetzungstage“. Bereits Anfang der Woche besetzte eine andere Gruppe eine baufällige Stadtvilla im Preußischen Viertel. Am Mittwoch gegen 6 Uhr morgens endete die Aktion durch eine Räumung der Polizei.

Die Polizei ist auch bei der derzeitigen Besetzung vor Ort.

Von luk