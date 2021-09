Dresden

Schon der Ort schenkt einem Ruhe. Wenn Franziska Wagler in Dresden-Hosterwitz den geschwungenen Pflasterweg von der Dresdner Straße den Hang hinaufgeht, spürt sie es. Die Kinder- und Jugendreferentin im Bistum Dresden-Meißen ist eine von mehreren Gästen, die erzählen, was ihnen Hoheneichen bedeutet, das Exerzitien- und Bildungshaus der Jesuiten, das 2021 hundert Jahre besteht.

„Ich bin raus aus meinem Alltag, wenn ich hierher komme“, berichtet sie im Podcast, den man auf der Internetseite des Hauses findet. Gut sei, dass es sich am Rande der Stadt befinde, ein Stück über dem Elbtal. „Das hilft, den Kopf etwas freier zu bekommen.“

„So viel Schöpfung war noch nie.“

Nach der Sommerpause beginnen jetzt wieder die ersten Veranstaltungen, auch außerhalb. In der evangelischen Dreikönigskirche in der Dresdner Neustadt etwa am 7. September der monatliche Kontemplationskreis für alle – mit Übungen zur Körperwahrnehmung und zwei Mal 25 Minuten Meditation. Am 12. September sind sechs Tage lang „Weg-Exerzitien“ geplant. Teilnehmer begeben sich von Hoheneichen aus täglich auf eine fünf, sechs Stunden dauernde Runde in die Umgebung, bekommen dafür einen geistlichen Impuls mit und feiern nach der Rückkehr gemeinsam Abendmahl.

Die Lage des Hauses ist auch dafür ideal. Jemand hat einmal ins Gästebuch geschrieben: „So viel Schöpfung war noch nie.“ Den parkartigen Garten, in den der Gebäudekomplex eingebettet ist, schätzen etliche. Eichen, Buchen, Eschen, eine Weymouthskiefer, ein Trompetenbaum und zahlreiche Obstgehölze wachsen hier. Doreen Krauspe, eine der beiden Köchinnen, geht gern zu der Linde, die nahe dem modernen Anbau steht, ihrem „Kraftbaum“.

Die Geschichte begann mit einer Prinzessin

Neben dem reichlichen Grün schätzen Gäste auch die Atmosphäre der Stille, „die Aufmerksamkeit, wo Menschen da sind, die einem helfend begegnen“, sagt Jesuitenpater Willi Lambert, seit acht Jahren stellvertretender Leiter von Hoheneichen.

Begonnen hat die Geschichte des Hauses mit Prinzessin Maria Immaculata von Sachsen (1874–1947), Gattin des Johann Georg von Sachsen und damit Schwägerin von Friedrich August III., des letzten sächsischen Königs. Sie hatte das geräumige dreistöckige Haus mit Kapelle erworben und stiftete es der Societas Jesu (SJ), den Jesuiten. 1922 luden sie zu ersten Exerzitien ein.

Manche denken bei diesem Wort ans Exerzieren und fragen sich verwundert, was eine katholische Einrichtung mit einem Kasernenhof zu tun habe. Dabei bezeichnet der aus dem Lateinischen stammende Begriff genau das, was der Erfinder, der spanische Ordensgründer Ignatius von Loyola (1491–1556), selbst immer nur „Übungen“ genannt hat. Schweigend meditieren Menschen denken über Sätze und Geschichten aus der Bibel nach und fragen, was die mit ihnen selbst zu tun haben.

Kinderlandverschickung und Flüchtlingslager

Den Nationalsozialisten waren katholische Ordenshäuser wie dieses ein Dorn im Auge, weil die sich ihrer Gleichschaltung verweigerten. Doch als sie versuchten, Hohen­eichen zu beschlagnahmen, protestierte dessen Leiter, Jesuitenpater Otto Pies energisch. Die Nazis verhafteten ihn und sperrten ihn nach längerem Gefängnisaufenthalt im KZ Dachau ein, wie Pater Josef Ullrich nach dem Studium historischer Unterlagen herausgefunden hat. 1941 wurde das Haus enteignet und in ein Lager der Kinderlandverschickung für 30 Jungen umgewandelt.

Bombenangriffe 1945 beschädigten es schwer. Nach Kriegsende fanden zunächst Flüchtlinge und Vertriebene vorübergehend eine Bleibe. Das Haus den Jesuiten zurückzugeben, lehnte der kommunistische Bürgermeister von Pillnitz ab. Doch Jesuitenpater Stanislaus Nauke, neuer Seelsorger der dortigen Pfarrei, sprach als Sorbe etwas Russisch. Er redete so lange mit dem sowjetischen Stadtkommandanten, bis der in die Rückgabe einwilligte. Vier Jahre dauerte es noch, bis die Flüchtlinge eine neue Bleibe gefunden hatten, die Schäden beseitigt waren und wieder Veranstaltungen angeboten werden konnten.

Als Albert Holzknecht, der 57-jährige Jesuitenpater aus Südtirol, das Haus zu Jahresbeginn 2020 als neuer Leiter übernahm, blieben ihm keine drei Monate. Dann brach Corona aus. Er musste alle Kurse absagen. Erst im Frühsommer 2020 waren einige möglich, mit Hygienekonzept und weniger Teilnehmern. Im Dezember war erneut Schluss. Im Mai durfte er wieder öffnen, mit den üblichen Einschränkungen. Das hat dem Haus ein beträchtliches Einnahmedefizit beschert. Nun sucht Albert Holzknecht nach Möglichkeiten, das wieder auszugleichen. „Aber die Leute waren dankbar, dass sie überhaupt kommen durften. Hier konnten sie Abstand von Corona gewinnen.“

Wander-Exerzitien und Aikido

Bibelbetrachtung nach der Methode des Ignatius von Loyola bot er erstmals digital an. „Da konnten sich dann auch Menschen aus Österreich zuschalten.“ Per Skype und Zoom hat er sogar eine Frau auf Island bei ihren Einzelexerzitien begleitet. Die Kurse im September und Oktober seien gut ausgebucht. 2022 will er Neues anbieten: Wander-Exerzitien für junge Erwachsene und Exerzitien, kombiniert mit Aikido, Körperübungen mit einem japanischen Holzschwert. „Haus Hoheneichen soll offen sein für alle Menschen“, betont Albert Holzknecht, „für Christen und Nichtchristen“.

Was Gäste hier suchen, bringt Köchin Doreen Krauspe auf den Punkt: „Das Laute ausschalten und ganz nach innen gehen.“ Gerade in hektischen Pandemiezeiten tue es vielen gut, einige Zeit auf Laptop, Smartphone und Nachrichten in Fernsehen und Radio zu verzichten, sagt Albert Holzknecht. „Stille bedeutet für mich, zu mir selber zu kommen, auf mich selber hören zu können und gleichzeitig offen zu werden für die Stimme Gottes. Gott spricht nicht im Lauten zu uns, sondern im Stillen.“

