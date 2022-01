Dresden

Unten in der Halle wie von außen gleichermaßen ist das Dach des Dresdner Hauptbahnhofs ein richtiger Hingucker, zumindest auf den ersten Blick. Doch wer genau hinschaut, kann das Problem rasch ausmachen: An vielen Stellen klaffen in der hauchdünnen Glasfasermembran notdürftig gekittete Risse. Flickschusterei, mit der es auf Dauer allerdings nicht getan ist. Vor einigen Jahren hatte sich die Deutsche Bahn deshalb für den kompletten Austausch des Daches entschieden. Der soll nun in Kürze starten.

Das nach Entwürfen des bekannten britischen Architekten Sir Norman Foster erbaute Dach war 2006 fertiggestellt worden. Die „lichte und beschwingte Leichtigkeit“ der hauchdünnen Membran, wie es 2014 in der Begründung zur Wahl des Bahnhofs des Jahres durch die Allianz pro Schiene hieß, hatte allerdings bald ihren Tribut gefordert.

Die Leichtigkeit war den winterlichen Erschwernissen nicht gewachsen. Vor allem an den großen Stahlträgern, wo die Membran zu engen Trichtern zusammenläuft, sorgten hineingerutschte Schneemassen für Risse von bis zu 2,50 Meter Länge. Besonders heftige Schäden traten in den Wintermonaten 2010 und 2011 auf, neun der insgesamt 22 Trichter sind betroffen.

Vor allem an den Trichtern hatten sich wiederholt Risse gebildet. Quelle: Anja Schneider/Archiv

Zunächst waren die Verantwortlichen noch von einem Baubeginn 2023 ausgegangen. Doch weil die Planungen zügig liefen und die Bauleistungen schon Ende des vergangenen Jahres vergeben werden konnten, rücken die Arbeiter bereits dieses Frühjahr an. Derzeit liefen dazu die letzten Absprachen, erklärte ein Sprecher der Bahn. Die Fertigstellung ist für 2025 angepeilt.

Große Kräne an der Bayrischen Straße und am Wiener Platz

Die Bauleute werden abschnittsweise die alten Hülle herunterreißen und jeweils in diesen Bereichen eine neue Membran am Tragwerk der Hallen befestigen. Weil das textile Gewebe nicht bei kalten Temperaturen verarbeitet werden kann, erfolgt die Montage ausschließlich in der warmen Jahreszeit.

Extrem dünn und effizient Die Größe der Membran, die den Bahnhof überspannt, ist beeindruckend. Sie misst 33 000 Quadratmeter, was 3,3 Hektar entspricht. Zum Vergleich: Der Beutlerpark ist 2,5 Hektar groß. Extrem dünn wiederum ist die Hülle: Das Glasfasergewebe ist 0,7 Millimeter dick, hinzu kommt die 0,1 Millimeter dicke Teflonbeschichtung, die dafür sorgt, dass Dreck bei Regen abgespült wird. Effizient ist das Dach in Sachen Energieverbrauch: Bei 13 Prozent Lichtdurchlässigkeit können tagsüber die Lampen an den Bahnsteigen ausbleiben und auch nachts wird gespart, weil das weiße Dach die Beleuchtung gut reflektiert.

Für den Wechsel der Membran müssen in den nächsten Wochen zunächst die dazu nötigen Kräne aufgestellt werden. Noch im Februar werden laut Bahn die Arbeiten für die Fundamente für die an der Südseite auf der Bayrischen Straße vorgesehenen Kräne beginnen. Der Start der eigentlichen Dacharbeiten erfolgt voraussichtlich ab Mai. In der gleichen Zeit wird dann auch an der Nordseite auf dem Wiener Platz ein weiterer Kran aufgebaut.

Kaum Einschränkungen im Zugverkehr – aber für Fernbusreisende

Bereits 2019 hatte die Bahn in den Hallen große Netze unter der Membran einziehen lassen, die während der Arbeiten für die nötige Sicherheit der Reisenden sorgen sollen. Im Bahnhof selbst sind keine Gerüste notwendig, die Arbeiten werden von Hubbühnen aus erledigt. Größere Einschränkungen für Fahrgäste und Bahnhofsbesucher werde es daher nicht geben. „Gleissperrungen werden überwiegend in die Nachtstunden gelegt“, so der Bahnsprecher.

Dafür müssen allerdings Fernbusreisende während der Arbeiten längere Fußwege in Kauf nehmen. Denn die Bauleute brauchen auf der Bayrischen Straße Platz, nicht nur wegen der Kräne. Ab März werden die Fernbushaltestellen deswegen in die Ammonstraße verlegt – auf die nordwestliche Seite des Dresdner Hauptbahnhofs in den Bereich zwischen dem Simmelneubau und der Brücke der Budapester Straße.

Die Aufnahme stammt von 2003 Quelle: Jürgen-Michael Schulter/Archiv

Am bisherigen Erscheinungsbild wird sich nach dem Austausch der Membran praktisch nichts ändern. „Mit einer Erneuerung der Dachhaut werden wir die Funktionalität der Dachkonstruktion wiederherstellen und dauerhaft sichern. Au­ßerdem bleibt die gelungene Verbindung zwischen der historischen Stahlkonstruktion aus dem 19. Jahrhundert und der Dachmembran des 21. Jahrhunderts erhalten“, hatte einst Dresdens Bahnhofsmanager Heiko Klaffenbach erklärt.

Ingenieure treffen Vorkehrungen

Jedoch treffen die Ingenieure diesmal eine entscheidende Vorkehrung: Die Trichter werden verschlossen, damit kein Schnee mehr hineinrutschen kann. Das „lichte“ Dach hatte die Bahn seinerzeit fast 100 Millionen Euro gekostet. Wie viel jetzt die Erneuerung der Membran verschlingen wird, dazu machte die Deutsche Bahn bisher noch keine Angaben.

Von Sebastian Kositz