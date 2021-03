Hauptbahnhof Dresden: Jetzt endlich kommt der Zentrale Busbahnhof

Dresden

„Meilenstein für die Personenverkehre“, „Schlüsselinvestition für die nachhaltige Mobilität in Dresden“ – die Beteiligten geizten am Montag nicht mit Superlativen. Dresden erhält bis 2025 am Hauptbahnhof ein Fahrradparkhaus und ein Fernbusterminal. Das Leipziger Unternehmen S & G Development investiert rund 80 Millionen Euro in ein modernes Gebäudeensemble auf der Westseite des Wiener Platzes, kündigte Ingo Seidemann an, der Geschäftsführer des Projektentwicklers.

Erfahrungen vom Leipziger Hauptbahnhof

S & G hat bereits am Leipziger Hauptbahnhof ein Fernbusterminal errichtet – nicht mit Fahrradparkhaus, sondern mit Hotel. „Wir haben einen zuverlässigen und regional verankerten Partner und Problemlöser gefunden“, erklärte Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen).

Seit 1994 plant Dresden einen Zentralen Omnibusbahnhof am Wiener Platz. Kühns Amtsvorgänger Raoul Schmidt-Lamontain habe erkannt, dass es für das Projekt kein Geld im städtischen Haushalt gibt – und die Flächen am Hauptbahnhof für private Investoren ausgeschrieben. „Die richtige Entscheidung“, findet auch Kühn.

S & G plant auf der 250 Meter langen und 40 Meter breiten Brachfläche gegenüber vom Simmel-Neubau vier miteinander verbundene Baukörper unterschiedlicher Höhe. Das Fernbusterminal soll zehn Bussteige erhalten, das Fahrradparkhaus 800 größtenteils kostenlose Einstellplätze. Wer größeren Service für sein „geliebtes Fahrrad“ wünsche, könne diesen kostenpflichtig dazubuchen, sagte Seidemann.

Damit die wirtschaftliche Statik des Vorhabens stimmt – die Vermietung von Fahrradparkplätzen und Verpachtung eines Fernbusterminals werden eine Investition von 80 Millionen Euro nicht decken – schafft der Projektentwickler in den Gebäuden Bürofläche. „Moderne Arbeitswelten“ und bis zu 1000 Arbeitsplätze kündigt der Geschäftsführer an.

Verknüpfung von Bahn-, Bus-, Radfahrern und Fußgängern

Der Neubau vernetzt Fahrgäste der Deutschen Bahn, Fußgänger, Radfahrer, Busreisende und die Kunden der Dresdner Verkehrsbetriebe – in dem Komplex soll eine eigene Straßenbahnhaltestelle entstehen. „NetWorkHub Dresden“ heißt das Vorhaben im Neudeutsch. Es muss jetzt mehrere politische Hürden passieren. So soll der Bauausschuss am 10. März über den Verkauf der städtischen Grundstücke beraten, wie Kühn ankündigte. Das letzte Wort hat der Stadtrat.

Wenn S & G die Flächen erworben hat, soll ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden. Seidemann hofft darauf, im nächsten Jahr die Baugenehmigung in den Händen zu halten und mit dem Bau beginnen zu können. Er rechnet mit einer dreijährigen Bauzeit. „Es handelt sich aktuell um die größte gewerbliche Projektentwicklung in ganz Sachsen“, erklärte er. Noch ein Superlativ.

Von Thomas Baumann-Hartwig