Im übertragenen wie im wörtlichen Sinn ist der Dresdner Hauptbahnhof eine große Baustelle, wird hier doch seit und auch in den nächsten Jahren erneuert und modernisiert. Eines der nächsten Projekte: Die Sanierung des löchrigen Membrandachs. Über drei Jahre wird sich dieses Mammutvorhaben voraussichtlich hinziehen, der Aufbau der ersten Kräne hätte schon im Februar beginnen sollen. Doch die Bahn hat zwischenzeitlich noch einmal am Konzept geschraubt.

Insgesamt drei große Kräne will das Unternehmen am Hauptbahnhof in Stellung bringen, damit die Arbeiter in verschiedenen Etappen die alte Hülle herunterholen und die neue Membran auf die Stahlträger spannen können. Zwei der Kräne werden an der Südseite, also auf der Bayrischen Straße stehen. Ursprünglich sollten die mit einer Art Fundament fest im Boden verankert werden, die so genannte Pfahlgründung dafür längst erfolgt sein. Doch die Ingenieure hätten das „Krankonzept optimiert“, wie nun eine Sprecherin der Bahn erklärte.

Eine Aufnahme von den ursprünglichen Bauarbeiten. Auch damals kamen große Kräne zum Einsatz. Quelle: Matthias Hiekel/dpa/Archiv

Statt der fest im Boden verankerten Kräne setzt das Unternehmen auf der Südseite des Bahnhofs auf Raupenkräne. Die haben wie Bagger – allerdings in einer deutlich größeren Dimension – ein Raupenfahrwerk. Fundamente müssen dazu nicht gebaut werden. Und: „Damit können die Beeinträchtigungen für Straßen- und Fußgängerverkehr zudem reduziert werden“, erklärt die Sprecherin der Deutschen Bahn.

Baustart wie geplant im Mai

Am Bauablauf ändert sich deshalb aber nichts. Die Arbeiten am Dach werden wie geplant im Mai beginnen, heißt es. Dann werde auch mit dem Aufbau des Krans an der Nordseite auf dem Wiener Platz begonnen, der wie eigentlich vorgesehen ein Fundament haben wird.

Das preisgekrönte und wegen seiner „lichten und beschwingten Leichtigkeit“ gelobte Membrandach nach Plänen des britischen Stararchitekten Sir Norman Foster war erst 2006 fertiggestellt worden. Doch vor allem an den großen Stahlträgern, wo die Membran zu engen Trichtern zusammenläuft, sorgten in den folgenden Jahren hineingerutschte Schneemassen immer wieder für Risse von bis zu 2,50 Metern Länge. Bei der Sanierung setzt die Bahn wieder auf das gleiche Material, will diesmal aber die Trichter so verschließen, dass dort künftig kein Schnee mehr hineinrutschen kann.

Ein Hauptbahnhof mit Dachschaden: Allen voran an den Trichtern traten immer wieder Risse auf. Quelle: Martin Förster/Archiv

Die bis 2025 geplante Erneuerung geschieht abschnittsweise, gebaut werden kann auch nur in den wärmeren Monaten, weil das textile Gewebe bei niedrigen Temperaturen nicht verarbeitet werden kann. Mit größeren Einschränkungen für Fahrgäste sei voraussichtlich nicht zu rechnen. Die wird es nächstes Jahr aber durch eine weitere große Baustelle am Hauptbahnhof geben. Dann will die Bahn die Gleise in dem Bereich erneuern, wo die Schienenstränge aus Richtung Freital und Bahnhof Mitte zusammentreffen.

