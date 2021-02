Hat der Pegida-Anführer Lutz Bachmann gegen die Quarantäneregeln verstoßen?

Dresden

Wieder Wirbel um Lutz Bachmann: Am Montagabend tauchte der Pegida-Anführer bei einer Kundgebung in der Dresdner Altstadt auf, tags darauf in Radebeul. Soweit nicht unüblich. Doch noch am Sonnabend hatte er im Sozialen Netzwerk Instagram Fotos gepostet – von einem „Samstagsspaziergang mit Papa“ auf Teneriffa. Sind die Aufnahmen tatsächlich am Sonnabend des vergangenen Wochenendes entstanden, stellt sich prompt die Frage, warum er nun nur drei Tage später so einfach durch Dresden und Radebeul flanieren kann.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut Robert-Koch-Institut zählen auch die zu Spanien gehörenden kanarischen Inseln ungeachtet vergleichsweiser moderater Fallzahlen zum sogenannten Hochrisikogebiet. Heißt: Wer von dort einreist, muss sich eigentlich zunächst für zehn Tage in Quarantäne begeben. Ein Test auf das Virus, der bei entsprechend negativem Ergebnis die Quarantäne abkürzen kann, ist frühestens nach fünf Tagen möglich. Ausnahmen sind nur in wenigen Fällen erlaubt, etwa aus familiären Gründen.

Anzeige

Bußgeld bis zu 10 000 Euro möglich

Das Verhalten von Lutz Bachmann hatte am Dienstag in den Sozialen Netzwerken für reichlich Unverständnis gesorgt. Die Dresdner Polizei kündigte daraufhin am Dienstagabend über Twitter an, den Fall prüfen zu wollen. „Die Dresdner Polizei geht dem Hinweis nach und wird sich mit anderen Behörden dazu abstimmen“, heißt es in der knappen Mitteilung. Nach DNN-Informationen liegen derweil auch bei der Polizeibehörde des Landkreises Meißen mehrere Anzeigen gegen Lutz Bachmann vor.

Sollte es sich tatsächlich um einen Verstoß gegen die Regeln handeln, droht Lutz Bachmann eine empfindliche Strafe. Bei Verstößen gegen die Pflicht zur häuslichen Absonderung kann ein Bußgeld im Rahmen zwischen 500 und 10 000 Euro verhängt werden. Bei besonders renitenten Verweigerern ist überdies die zwangsweise Unterbringung in einer speziellen Einrichtung – dem sogenannten Quarantäne-Knast – am Hammerweg in Dresden möglich.

Von seko/sh/I. P.