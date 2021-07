Dresden

Lautes Knattern der Motoren, chromglänzende Maschinen und Rock’n’Roll: Harley-Davidson-Fans aus ganz Deutschland versammelten sich am Wochenende in der Rinne am Ostragehege. Nachdem die Veranstaltung in Hamburg abgesagt werden musste, war das Treffen in der Landeshauptstadt in diesem Jahr das einzige offizielle Harley-Event in der Bundesrepublik.

Live-Präsentation des neuesten Harley-Modells

Auf die Fans der ikonischen Motorradmarke wartete auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm. So lud der Harley-Club „Dresden Chapter Germany“ zu geführten Ausfahrten in die Sächsische Schweiz und die Lausitz ein. Der Verein bot außerdem Interessenten ohne eigene Maschine Probefahrten durch die Innenstadt an. Zudem wurde dem Publikum europaweit erstmals live das neueste Harley-Modell, die „Sportster S“, gezeigt.

Probefahrten und Rock’n’Roll

Am „Harley on Tour“-Truck konnten Biker ihre Lieblingsmaschine auswählen und eine Probefahrt machen. Ihre eigene Maschine konnten Anhänger der Kult-Marke auf dem „Milwaukee Circle“, einem großen Kreisverkehr auf dem Eventgelände, präsentieren. Im Einkaufsbereich boten zahlreiche Händler von Ersatzteilen bis Accessoires alles an, was das Harley-Herz höher schlagen lässt. Und auch an die Biker von Morgen wurde gedacht: Im „Adventure Park“ konnten sich Kinder auf Trampolinen, Kletterburgen oder beim Bullenreiten austoben.

Musikalisch wurde stilecht mit Rock und Heavy Metal aufgewartet – unter anderem untermalten die Rock’n’Roll-Band The Ants und die Böhse Onkelz-Tributeband Glorreiche Halunken das Lederjacken-Ambiente musikalisch. Den Abschluss der Harley Days bildete die große Biker Parade durch das Dresdner Stadtgebiet.

Von as