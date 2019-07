Dresden

Die „ Harley Days“ Dresden gehen in die zweite Runde: Am kommenden Wochenende findet das Freiluftspektakel wieder auf dem Festivalgelände in der Flutrinne am Ostragehege statt. Erwartet werden rund 15.000 Besucher, davon bis zu 5000 Biker mit ihren Maschinen.

Neben allerlei Shopping-Angeboten wird es einen eigens für die Veranstaltung angelegten Rundkurs geben: Für jeden, der schon einmal ein Motorrad der US-amerikanischen Traditionsmarke Harley-Davidson fahren wollte, bietet sich hier die Möglichkeit.

Eindrücke der Harley Days 2017

Zur Galerie Die Harley Days in Dresden sind eröffnet

Auch eine Tombola wird auf dem Festivalgelände zu finden sein. Zu gewinnen gibt es eine nagelneue Harley-Davidson „Iron Sport 883“. Alle Einnahmen kommen dem Sonnenstrahl e.V. zugute.

Bands wie Bonesetter und Free Bears runden das Event musikalisch ab. Höhepunkt der „ Harley Days“ wird die Biker-Parade am Sonntagmittag sein. Knapp 500 Motorräder werden dabei durch die Landeshauptstadt fahren, den genauen Routenverlauf geben die Veranstalter erst kurz vor dem Start bekannt.

Die Harley Davidson-Parade 2017

Neben Hamburg ist Dresden die zweite deutsche Stadt, die ein derartiges Event ausrichtet. Veranstaltet werden die Dresdner „ Harley Days“ von Mathias Lindner und Matteo Böhme, die ebenfalls bei der alljährlichen „ US Car Convention“ die Leitung innehaben.

www.harley-days-dresden.de

Aus dem Programm Freitag 14 bis 20 Uhr: Demo Rides (Probefahrt) – Anmeldung bei Thomas Heavy Metal Bikes 19.30 Uhr: Bonesetter – Rock’n’Roll aus Leipzig Samstag 10 bis 20 Uhr: Demo Rides (Probefahrt) – Anmeldung bei Thomas Heavy Metal Bikes 16 bis 17 Uhr: Jury bewertet die besten Bikes (zur Anmeldung das Bike ab 14 Uhr neben die Bühne stellen) 20.30 Uhr: Starfucker – Rolling Stones Cover Sonntag 10 bis 15 Uhr: Demo Rides (Probefahrt) – Anmeldung bei Thomas Heavy Metal Bikes 12 Uhr: Start Bikerparade – Aufstellung beginnt 11 Uhr

Von ffo