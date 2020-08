Dresden

Gelegentlich packt’s ihn dann doch noch. „Wenn ich in ei­nem Labor meine Hand auf Edelstahl lege“, sagt Hans Müller-Steinhagen, „da geht der Puls schneller.“ Wärme- und Stoffübertragung waren lange Zeit sein Metier, bevor aus dem Wissenschaftler schließlich ein Wissenschaftsmanager wurde. Zehn Jahre prägte er als Rektor der Technischen Universität Dresden die Hochschule – und das derart nachhaltig, dass ihn die Leser der Dresdner Neuesten Nachrichten jetzt zu einem der Dresdner des Jahrzehnts wählten.

Zehn Ziele, an denen er sich messen lässt

Als Hans Müller-Steinhagen vor fast genau zehn Jahren seinen Laborkittel gegen Hemd und Krawatte tauschte, hatten den heute 66-Jährigen in Dresden die wenigsten auf dem Zettel. Und auch er kannte die TU „ja nur von außen“, wie er sagt. Aber dafür hatte Hans Müller-Steinhagen, der bis dato als Direktor des Instituts für Technische Thermodynamik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und des Instituts für Thermodynamik und Wärmetechnik an der Universität Stuttgart fungierte, bereits klare Ziele.

Anzeige

„Damals, mit 55, 56 Jahren, da überlegte ich mir schon, was ich im Berufsleben noch machen möchte“, sagt Hans Müller-Steinhagen. Eine neue Herausforderung, an einer der größten und spannendsten Universitäten. „Das war einfach noch einmal eins obendrauf.“ Und Hans Müller-Steinhagen erinnert sich da noch sehr genau, wie er den Senat von seiner Wahl und seinen Ideen, die Uni voranzubringen, zu überzeugen versuchte. Zehn Ziele hatte er damals vorgetragen, an denen er sich heute gern messen lässt – und sich zurecht messen lassen kann.

Weitere DNN+ Artikel

Es hatte schon beinah etwas von einem Torjubel, wie Hans Müller- Steinhagen die Arme hochriss, als 2012 verkündet wurde, dass die TU künftig zum Kreis der deutschen Exzellenzuniversitäten gehört. Das war das erste große Ziel, dass Hans Müller-Steinhagen zwei Jahre zuvor formuliert hatte. „Das haben wir zweifellos erreicht“, sagt er stolz. „Die TU profitiert seither ganz erheblich von den Maßnahmen der Exzellenzinitiative und -strategie.“ 2019 wurde die Auszeichnung bestätigt, mindestens bis 2025 darf sich die Dresdner Hochschule weiterhin als exzellent bezeichnen.

Auch vor einem Jahr gab es Grund zum Jubel: Die TU Dresden bleibt bis 2025 einer der elf deutschen Exzellenzuniversitäten. Quelle: Archiv/dpa/Robert Michael

Doch es ging eben nicht nur um Titel. Dresden als Volluniversität erhalten, international noch bekannter und auch internationaler machen, Spitzenwissenschaftler und die besten Studenten aus aller Welt nach Dresden locken. Das selbst gesteckte Ziel, die TU in Rankings in die weltweite Top 100 zu bringen, ist Hans Müller-Steinhagen nicht gelungen. Dennoch machte die Hochschule in den zehn Jahren einen gewaltigen Schritt nach vorn: „Immerhin haben wir uns von Platz 280 auf Platz 150 verbessert“, sagt der nun scheidende Rektor.

Wie erfolgreich er seinen Kurs durchgezogen hat, lässt sich aber auch an anderen Kennzahlen ablesen. „Ich habe in den vergangen zehn Jahren über 350 neue Professorinnen und Professoren an die TU Dresden berufen. Der Anteil der in­ternationalen Wissenschaftler hat sich in dieser Zeit mehr als verdoppelt“, erklärt Hans Müller-Steinha­gen. Und auch der Anteil der ausländischen Studenten hat sich erhöht. Vergangenes Jahr lag die Quote bei den neuimmatrikulierten Studenten bei 22 Prozent. Mehr als 5400 junge Menschen aus dem Ausland studieren aktuell an der TU.

Ein Grund dafür, so sagt es der Rektor, sei auch die vorangetriebene Willkommenskultur an der Uni. Doch nicht nur dort, auch darüber hinaus setzte sich Hans Müller-Steinhagen für Offenheit und Toleranz ein – als Anmelder der Menschenkette zum 13. Februar, in vorderster Reihe bei Protesten gegen Pegida, aber auch mit klaren Statements gegen Rassismus und Ausgrenzung. Für ihn sei das keine politische Haltung, sondern eine hu­manitäre, wie er vor einem Jahr im Interview mit den DNN betonte.

Hans Müller-Steinhagen (3.v.l.) reihte sich im Oktober 2018 bei der Demo Herz statt Hetze in erster Reihe mit ein. Die Demo richtete sich gegen den zeitgleich stattfindenden vierten Jahrestag der rechtsextremen Pegida-Bewegung. Quelle: Archiv/dpa/Oliver Killig

Auch an den inneren Strukturen und Rahmenbedingungen der Universität hat Hans Müller-Steinha­gen einiges bewegt. Zwischen dem Freistaat und der Hochschule gibt es über jeweils vier Jahre gestreckte Zielvereinbarungen, was der TU darüber hinaus erhebliche Entscheidungsspielräume gibt. „Allerdings reicht das, insbesondere im Hinblick auf die fehlende Bauherreneigenschaft, noch nicht aus“, erklärt der Rektor. Um neue Gebäude für Forschung und Lehre zu errichten, dauern die Entscheidungsprozesse, an denen zwei Ministerien und ein Staatsbetrieb beteiligt sind, einfach zu lange: Die Bausubstanz der TU habe in den vergangenen Jahren mit dem erfolgreichen Wachstum nicht mithalten können, kritisiert Hans Müller-Steinhagen.

„Es wäre uns sehr schwer gefallen, aus Dresden wegzugehen“

In der Pflicht sieht der Rektor den Freistaat indes auch bei der Finanzierung. „Auch wenn sich die jährlichen Drittmitteleinnahmen auf über 310 Millionen Euro fast verdoppelt haben und die Haushaltsführung professionalisiert wurde, bleibt die finanzielle Situation angespannt, da die Grundfinanzierung und sonstige Zuwendungen nur mäßig angestiegen sind“, konstatiert er.

Wenn Hans Müller-Steinhagen erklärt, dass die TU Dresden „in den vergangenen zehn Jahren mein Leben“ war, so ist in der Zeit aber auch die Stadt selbst zum Teil seines Lebens geworden. Seine Frau und er haben inzwischen „sehr tiefe Wurzeln geschlagen“ – und werden nun vorerst weiter in Dresden bleiben. Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt am Montag wird der langjährige TU-Rektor ab 1. Oktober die Präsidentschaft der Dresden International University (DIU) übernehmen.

„Ich bin in 43 Jahren 19 Mal umgezogen und wir wurden nirgendwo so wunderbar aufgenommen. Es sind viele Freundschaften entstanden und es wäre uns sehr schwer gefallen, aus Dresden wegzugehen“, sagt Hans Müller-Steinhagen, der als Forscher bereits in Kanada, Neuseeland und England arbeitete.

Ziele für seine neue Aufgabe hat er sich bereits gesteckt. Die DIU zählt mit mehr als 2000 Studenten aus über 30 Ländern zu den größten Privatuniversitäten in Deutschland. Vor allem die Zusammenarbeit zwischen der DIU und der TU möchte Hans Müller-Steinhagen vorantreiben: „Dabei freut es mich nach zehn Jahren als Rektor der TU Dresden natürlich besonders, dass alles, was ich im Rahmen meiner Aufgaben für die DIU tun werde, letztlich auch der TU Dresden zugute kommen wird.“

Von Sebastian Kositz