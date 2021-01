Handyparken: Die Dresdner Insellösung ist Geschichte

Dresden

Dresden öffnet das Handyparken für private Anbieter. Noch bis zum 5. Februar läuft eine entsprechende Ausschreibung. Seit 2018 können Autofahrer in Dresden ihre Parkgebühren über mobile Endgeräte wie Smartphones bezahlen. Dieser Service zählt zu den am meisten aufgerufenen Online-Angeboten der Stadt. Die Stadt hatte für den elektronischen Parkschein ein eigenes System entwickelt. Das hat sich als Problem herausgestellt.

Große Vorteile für Besucher der Stadt

Jetzt wollen die Verantwortlichen die Nutzerzahlen steigern, indem Dienstleistungskonzessionen an bis zu drei in Deutschland und Europa etablierte Anbieter übertragen werden. „Wir wollen, dass neben den Dresdnern auch die Gäste der Stadt – seien es Touristen oder Kongressteilnehmer – direkt über die von ihnen bereits genutzten Lösungen auf unser Parkgebührensystem zugreifen können. Wir wollen die Digitalisierung der Stadt weiter vorantreiben und den Anforderungen moderner urbaner Mobilität gerecht werden“, erläuterte Robert Franke, Amtsleiter der Wirtschaftsförderung, das Ziel.

Anzeige

Parkticket mit Navigationssystem bezahlen

So soll das direkte Bezahlen über die Navigationssysteme auch in Dresden möglich werden. Weiterer Vorteil des Handyparkens: Die Parkzeit kann verlängert werden, ohne dass der Autofahrer zu seinem Wagen traben muss. Ende Februar soll auf einer Jurysitzung die Entscheidung fallen, welche Anbieter im Sommer starten können.

Hintergrund: Viele Städte arbeiten mit etablierten Anbietern zusammen. Für die Autofahrer ist es sehr komfortabel, wenn sie in jeder Stadt das gleiche System nutzen können und sich nicht in einem anderen Konstrukt erst neu für das Parkticket anmelden müssen. Genau das ist aber bei der Dresdner Insellösung der Fall. Deshalb lassen die Nutzerzahlen durchaus zu wünschen übrig. Die Autofahrer zahlen ihre Tickets zu einem Großteil mit Bargeld. 2019 lag der Anteil der Einnahmen durch das Handyparken an den Parkgebühren bei 4,5 Prozent. Inzwischen sind die Zahlen leicht gestiegen.

Dresdner Weg stand in der Kritik

Franke hatte bereits im Herbst 2019 eine Öffnung des Handyparkens für andere Anbieter angekündigt. Es sind noch einmal fast anderthalb Jahre ins Land gegangen, bis aus der Ankündigung Realität wird. Viele Anbieter von elektronischen Bezahlsystemen hatten den Dresdner Weg in der Vergangenheit kritisiert.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

SPD-Verkehrspolitiker Stefan Engel begrüßte die Ankündigung: „Gerade für Besucherinnen und Besucher unserer Stadt wird das viele Vorteile bieten. Sie können dann vielfach auf ihre gewohnte App-Lösung zurückgreifen. Eine Verknüpfung mit der DVB-App ist ebenfalls geplant.“ Der Aufwand im Zahlungsverkehr mit Bargeld werde weiter sinken. Die Digitalisierung komme voran, so Engel, der auf viele Angebote hofft. Die Einführung des Handyparkens in Dresden war von der SPD initiiert worden.

Von Thomas Baumann-Hartwig