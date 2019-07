Dresden

Ab Montag bauen die Dresdner Verkehrsbetriebe die Haltestelle „Krankenhaus St.-Joseph-Stift“ barrierefrei aus. Gleichzeitig werden auf der Canalettostraße und Nicolaistraße auch die Straßenbahngleise, Fahrleitungen sowie Teile der Fahrbahnen, Gehwege und Versorgungsleitungen erneuert. Deswegen können die Straßenbahnen der Linien 4, 10 und 12 voraussichtlich bis Oktober nicht über die Canalettostraße fahren. Sie werden zwischen Fetscherplatz und Straßburger Platz über den Comeniusplatz und die Stübelallee umgeleitet.

Damit auch das Krankenhaus St. Joseph-Stift erreicht werden kann, wird ein Quartierbus EV 10 eingerichtet. Er verkehrt werktags bis 21 Uhr und sonntags bis 18 Uhr vom Fetscherplatz über den Comeniusplatz und Straßburger Platz zum Krankenhaus St. Joseph-Stift und zurück zum Fetscherplatz. Alle Abfahrten ab Fetscherplatz erfolgen an der Haltestelle an der Fetscherstraße. Die Haltestelle „Krankenhaus St. Joseph-Stift“ wird an die Striesener Straße an den Durchgang zur Wintergartenstraße verlegt.

Auch Autofahrer müssen sich auf Schwierigkeiten einstellen. Ab Montag muss die Canalettostraße zwischen der Haltestelle „Krankenhaus St. Joseph-Stift“ und Haus Nummer 31 voll gesperrt werden. Die Nicolaistraße wird in Richtung Fetscherplatz zur Einbahnstraße. Das Krankenhaus kann ebenfalls über eine Einbahnstraße von der Wintergartenstraße aus erreicht werden. Die Erreichbarkeit der Grundstücke im gesperrten Bereich soll zu Fuß immer möglich sein, Einschränkungen für die Straßenzufahrt werden mit den Anwohnern abgestimmt.

Von uh