Radfahrer, die ihren Drahtesel an den Haltepunkten Pieschen oder Trachau abstellen wollen, müssen kreativ werden. Denn hier gibt es keine fest installierten Fahrradabstellanlagen. Wie Nils Larsen, Vorstandsmitglied des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ( ADFC) Dresden, nun mitteilt, wird sich daran auch erstmal nichts ändern. Laut Nilsen kündigte die Deutsche Bahn AG nun an, die für letztes Jahr schon geplanten Fahrradparker erst 2021 zu bauen.

„Diese Information leitete die Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen an alle Stadträte weiter“, sagt Nilsen und zeigt sich enttäuscht: „Es bestürzt mich, wie Pendler in Pieschen und Trachau seit vielen Jahren im Regen stehen gelassen werden. Sehr viele von ihnen sind auf diebstahlsichere Abstellanlagen an den Bahnhöfen angewiesen.“ Und das sei nicht die erste Verzögerung: Schon 2005 sei die Installation der Fahrradabstellanlagen mit einem Planfeststellungsbeschluss versprochen worden, heißt es vom Dresdner ADFC. Das Versprechen sei mit der Sanierung der beiden Haltepunkte 2016 folgenlos erneuert worden.

Für den Haltepunkt Trachau sind 44 Abstellanlagen geplant, für Pieschen 32. Und selbst die geplanten Anlagen hält Nilsen für zu wenig: „An beiden Haltepunkten steigen täglich jeweils deutlich über 1000 Fahrgäste in den Zug. Nimmt man an, dass jeder Zehnte von ihnen mit dem Rad kommt – und es sind wohl eher mehr –, dann werden in Pieschen und Trachau deutlich mehr Abstellanlagen benötigt.“

