In und um Dresden sind wieder vielerorts geschnitzte Kürbisse aufgestellt, denn Halloween steht vor der Tür. Die Dresdner Gärtnerin Martina Jentsch lässt sich jedes Jahr ein anderes Muster einfallen, das sie wie in ein Relief in die Kürbishaut schnitzt. Haben Sie auch einen Kürbis verziert? Dann schicken Sie uns ein Foto!