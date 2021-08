Dresden

Seit etwas mehr als einem Monat sind im Stadtgebiet mobile Impfteams unterwegs, deren Angebote allen Bürgern offen stehen. Das Gesundheitsministerium Sachsen plant, diese Sonderimpfaktionen nach dem 30. September zu beenden. Doch Dresdens Gesundheitsbürgermeisterin plädiert für eine Verlängerung und zieht eine positive Bilanz für die bisherige Kampagne.

Am 24. Juli impfte ein mobiles Team des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zum ersten Mal alle, die es wollten – Termine oder Priorisierung gab es nicht. Die Aktion vor dem Hygienemuseum richtete sich vor allem an Fans von Dynamo Dresden und Besucher der langen Nacht der Museen.

Niederschwellige Impfangebote im Alltag

In den vergangenen Wochen organsierten die Mobilen Teams Impfangebote beim Einkaufen – beispielsweise in der Centrumgalerie oder dem Elbepark, vor Baumärkten oder beim Dresdner Sozialamt. So sollen Menschen während ihres Alltags angesprochen werden, die bereit sind, sich impfen zu lassen.

Die Gesundheitsbürgermeisterin der Landeshauptstadt, Kristin Klaudia Kaufmann (Linke), äußert sich zufrieden zum bisherigen Verlauf der Kampagne: „Die Bevölkerung nimmt die Impfangebote großartig an. Unser Ziel: die Impfquote durch niedrigschwellige Angebote erhöhen – ohne Aufwand, zusätzlichen Weg oder lange Anmeldefristen.“

4869 Dosen bereits verimpft

Kaufmann zieht zur Halbzeit der Dresdner Impfaktion ein positives Zwischenfazit: „Es wirkt! Wir haben bisher 1222 Dosen von Johnson & Johnson sowie 3647 Dosen von Biontech verimpft. Für dieses Vertrauen danke ich den Dresdnerinnen und Dresdnern genauso wie allen Beteiligten.“ Nach Angaben der Stadt Dresden kamen zu den Impfaktionen im Schnitt 200 bis 250 Menschen.

Die Mobilen Teams sind nun schon seit einigen Monaten unterwegs, denn bevor die Priorisierung aufgehoben wurde, fuhren sie zu Pflegeheimen, Einrichtungen der Behindertenhilfe sowie Einrichtungen für Asylsuchende und Wohnungslose, um dort zu impfen. Das sächsische Gesundheitsministerium plant, die mobilen Impfungen bis zum Ende des Monats zu beenden – zum Missfallen der Dresdner Gesundheitsbürgermeisterin.

Kaufmann widerspricht

Gesundheitsministerium

„Ich plädiere deshalb mit Nachdruck dafür, die vom Gesundheitsministerium beschlossene Schließung des Impfzentrums zum 24. September und die damit einhergehende Einstellung der Arbeit der mobilen Impfteams zum 30. September noch einmal zu überdenken“, sagt Kaufmann. „Wir stecken schon mitten in der vierten Welle und rechnen ab Herbst mit einer steigenden Impfnachfrage. Dazu kommt, dass gerade die besonders gefährdeten Gruppen vermehrt nochmals geimpft werden müssen.“

Die nächsten Impfaktionen sind bereits geplant, teilte die Stadt mit, beispielsweise bei den Heimspielen der Dresden Monarchs oder Veranstaltungen zum Christopher Street Day. Eine Übersicht über alle Impfaktionen finden Interessierte unter www.dresden.de/corona.

Von Lukas Scheib