Haftbefehl ins Internet gestellt: Dresdner Gefängniswärter erhält Bewährungsstrafe

Dresden

Krawatte und Scheitel sitzen schnurgerade. Auffällig oft zupft sich Daniel Zabel an den En­den seiner schwarzen Sakkoärmel, damit sie mit den Manschetten seines strahlendweißen Hemdes einheitlich ab­schließen. Vor ihm liegt ein Blatt Papier, darauf ein Stift und sein Mobiltelefon. Wird der 40-Jährige angesprochen, rutscht wie auf Kommando ein breites Grinsen in sein Gesicht. Daniel Zabel gibt den schneidigen Saubermann. Ein Nim­bus, den der Justizvollzugsbedienstete aus Dresden jetzt allerdings auch im Sinn des Strafrechts los ist.

Weil er nach der Messerattacke in Chemnitz im August des vergangenen Jahres den Haftbefehl eines damals dringend Tatverdächtigen öffentlich gemacht hatte, hat das Amtsgericht Dresden ihn am Mittwoch we­gen der Verletzung von Dienstgeheimnissen zu einer Stra­fe von elf Monaten auf Bewährung verur­teilt. Außerdem muss der seit dem Vorfall suspendierte Be­dienstete insgesamt 150 Stunden ge­meinnützige Ar­beit ableisten.

Daniel Zabel fotografierte Haftbefehl mit seinem Handy ab

In der Nacht zum 26. August 2018 war in Chemnitz der 35-jährige Daniel H. niedergestochen worden. Wegen des dringenden Tatverdachts nahm die Polizei zwei Tage später einen 22-jähriger Iraker fest. Die Be­amten brachten den Mann kurz da­rauf in die Justizvollzugsanstalt nach Dresden. In der Aufnahme gelangte schließlich der Wachmann Daniel Zabel an dessen Haftbefehl. Mit seinem Handy fotografierte er das Do­kument ab und teilte es zu­nächst über den Nachrichtendienst WhatsApp mit seinen Kollegen, die dort eine Gruppe unterhielten.

Am Tag darauf sendete er die Ko­pien des Haftbefehls und ein Fo­to des Verdächtigen, gegen den sich die gemachten Vorwürfe später als haltlos erwiesen, über Facebook schließlich auch an weitere Empfänger. Der 40-Jährige legte sich dazu in dem sozialen Netzwerk ei­gens ein Fantasie-Profil an. So ge­langte der Haftbefehl unter anderem an Facebook-Freunde von Da­niel H. – vor allem aber auch an die inzwischen vom Verfassungsschutz beobachtete rechtsextreme Bürgerbewegung Pro Chemnitz. Im An­schluss löschte er das Profil wieder.

Ermittlungen durch Veröffentlichung erheblich gefährdet

Der Haftbefehl gelangte so an die breite Öffentlichkeit. Neben Pro Chemnitz hatte auch Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann das Do­kument weiterverbreitet. Die Be­hörden reagierten umgehend. Das Landeskriminalamt nahm Ermittlungen auf, schnell geriet Daniel Zabel als ursprünglicher Versender ins Visier. Der trat am 30. August die Flucht nach vorn an und ließ über seinen Anwalt Frank Hannig erklären, dass er den Haftbefehl fotografiert und verbreitet habe. Auch später räumte er sein Vorgehen öffentlich immer wieder ein – und berief sich darauf, die Gesellschaft über die Wahrheit des Vorfalls in Chemnitz aufklären zu wollen.

Für Staatsanwältin Susann He­rold eine so nicht nachvollziehbare Handlung: „Die Ermittlung der Wahrheit obliegt der Staatsanwaltschaft und nicht einem Justizvollzugsbeamten.“ Mit der Verbreitung des Haftbefehls, der viele konkrete Details der Tat und die Klar­namen von Zeugen enthielt, hätte der 40-Jährige diese Ermittlungen sogar erheblich gefährdet. Hinter der Veröffentlichung sieht Susann Herold vor allem ein fremdenfeindliches Motiv des Angeklagten, der zur Dresdner Stadtratswahl im Mai für die AfD angetreten war.

Fremdenfeindliche Natur des Angeklagten

Ein Eindruck, den auch Richterin Petra Heinze teilt. In ihrer Urteilsbegründung zitierte sie aus dem Chat der Kollegen in der JVA. Dort hatte Daniel Zabel in Reaktion auf die Bluttat in Chemnitz geschrieben: „ Kanaken klatschen wie in den 90ern in Berlin.“ Das belege klar die fremdenfeindliche Natur des Angeklagten, der bisher noch nicht vorbestraft war. Ihrem Urteil war ei­­ne Verständigung zwischen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung vo­rausgegangen.

Weil die Strafe unter einem Jahr blieb, kann Daniel Zabel nun nicht direkt aus dem Dienst geschmissen werden. Das Disziplinarverfahren ge­gen ihn läuft noch. Gegen ihn und ein halbes Dutzend weiterer Kollegen ermittelt aber auch noch die Staatsanwaltschaft. Denn aus der WhatsApp-Gruppe hatten sich auch Hinweise ergeben, wonach die Wachleute in der JVA Dresden ausländische Strafgefangene misshandelt haben sollen.

Von Sebastian Kositz