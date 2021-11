Dresden

Er sei tief verärgert, sagt Edwin Seifert, Geschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Dresden (ADFC): „Das ist eine viel befahrene Route. Ein halbes Jahr Sperrung und Umleitung ist aus unserer Sicht völlig inakzeptabel. Hier werden die Belange der Radfahrer wieder an die letzte Stelle gesetzt.“

Umleitungsstrecke führt über die Leipziger Straße

Der Projektentwickler USD Immobilien GmbH hat jetzt angekündigt: Der Elberadweg wird zwischen Eselsnest und Neustädter Hafen und Jugendherbergsschiff ab Montag, 8. November, gesperrt. Bis Ende April 2022 müssen die Radfahrer eine Umleitung in Kauf nehmen. Diese führt stadteinwärts vom Radweg in Höhe Eisenberger Straße/Eselsnest in Richtung Leipziger Straße und von dort bis zum Kreativzentrum der Hafencity, wo die Radfahrer auf einen Ersatzweg in Richtung Elberadweg treffen, heißt es von USD.

Stadtauswärts müssen die Zweiradfahrer in Höhe Jugendherbergsschiff in Richtung Leipziger Straße fahren. Dort ist eine Ampel installiert, an der die Radfahrer und auch Fußgänger auf die andere Straßenseite geführt werden. Von dort sollen sie sich bis zum Alexander-Puschkin-Platz bewegen und an der bestehenden Fußgängerampel über die Eisenberger Straße zurück zum Elberadweg fahren.

Zweimal die Leipziger Straße queren?

Seifert hat wenig Verständnis für die Umleitungsstrecke: „Dass die Radfahrer stadtauswärts gleich zweimal die Leipziger Straße überqueren sollen, ist höchst schwierig.“ Er gehe davon aus, dass nur wenige Radfahrer die Strapazen in Kauf nehmen und viele gleich entgegen der Fahrtrichtung fahren würden. „Und das über ein halbes Jahr, da kann man sich gut ausmalen, was passieren wird. Dieses Konzept ist nicht durchdacht.“

Insbesondere dann, so Seifert, wenn vom 17. bis 19. Dezember der Ski-Weltcup in Dresden ausgetragen wird und die Radfahrer auch am Königsufer wochenlang wegen der Auf- und Abbauarbeiten eine Umleitung in Kauf nehmen müssen.

Für den Autoverkehr, so Seifert, wäre niemand auf den Gedanken gekommen, eine derart unpraktikable Lösung vorzuschlagen. „Da hätte man eine provisorische Umgehungsstrecke asphaltiert, um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Warum ist so etwas nicht auch für die Fahrradfahrer möglich?“

Elberadweg soll breiter und teilweise verlegt werden

„Seit Jahren ist eine Verbesserung des Elberad- und Gehweges rund um den Neustädter Hafen geplant“, begründet USD die Sperrung. Im Zuge der Bauarbeiten in der Hafencity werde der Elberadweg völlig neu gebaut, kündigte der Projektentwickler an. Dies beinhalte eine Entschärfung der S-Kurve im Bereich des Citybeachs. Teilweise werde der Radweg verbreitert und verlegt. „Alle Maßnahmen sind mit den Ämtern der Stadtverwaltung abgestimmt“, betonte USD.

Radfahrer und Fußgänger würden dringend gebeten, sich an die jeweilige Wegführung zu halten. So ließen sich Gegenverkehr und Zusammenstöße vermeiden, erklärte der Projektentwickler. „Wir danken allen Fußgängern und Radfahrern für das Verständnis und die Geduld“, hieß es.

Seifert kündigte entschiedenen Protest an. „Hier geht es um eine vielbefahrene Route von Pieschen in die Innenstadt, die von vielen Berufspendlern genutzt wird. Wir werden das nicht stillschweigend hinnehmen“, so der ADFC-Geschäftsführer.

Von Thomas Baumann-Hartwig