„Häusliche Gewalt ist keine Privatsache“ – das Frauenschutzhaus Dresden im Coronamodus

Dresden

Bis die lang ersehnten Lockerungen kamen, hieß Corona vor allem eines: Zu Hause bleiben. Während die ei­nen von Entschleunigung und mehr Zeit mit den Liebsten schwärmten, bedeutete die Ausgangssperre für andere Konflikt und Gewalt. Regina Müller* vom Frauenschutzhaus in Dresden berichtet von ihrer Arbeit im Coronamodus und die Ängste, die Betroffene häuslicher Gewalt pla­gen.

Frau Müller, viele Experten befürchteten durch die Corona-Ausgangssperre eine Zunahme häuslicher Gewalt. Wie ist die Lage bei Ihnen im Frauenschutzhaus?

Wir haben derzeit nicht mehr Frauen in Obhut als vor der Krise. Dementsprechend haben wir auch noch freie Plätze. Dennoch vermuten auch wir, dass es häufiger zu häuslichen Übergriffen kommt, wenn die Familie so lange auf engstem Raum zusammen ist.

Wie kommt es dann, dass es bei Ihnen gerade ruhig zugeht?

In normalen Zeiten kommen viele Frauen zu uns über das soziale Netzwerk oder Beratungsstellen wie die Schulsozialarbeit oder die Familienhilfe. In diesen Bereichen wird derzeit jedoch anders oder zum Teil gar nicht gearbeitet und dadurch fallen diese Vermittler weg.

Aber die Frauen können sich ja auch direkt bei Ihnen telefonisch melden.

Das stimmt, aber wenn die Betroffene 24 Stunden mit dem Täter auf engstem Raum zusammen ist, ist es für sie umso schwieriger, bei uns anzurufen. Dahingehend vermuten wir, dass sich viele Frauen erst jetzt melden werden, nachdem die Ausgangsbeschränkungen gelockert wurden. Zudem müssen sich die Mütter unter ihnen nun viel mehr um die Kinder kümmern, sodass der Raum zum Nachdenken über einen Ausbruch aus der Situation fehlt. Unabhängig davon sind wir uns sicher, dass die häusliche Gewalt im Rahmen der Krise sicher zugenommen hat.

„In so einer Krisensituation genügt Hilfe aus der Ferne nicht immer“

Wie hat die aktuelle Situation ihre Arbeit im Frauenschutzhaus verändert?

Wir haben im Haus Masken ausgegeben, vom Gesundheitsamt Desinfektionsmittel bekommen und halten untereinander den nötigen Abstand. Persönliche Beratungsgespräche führen wir jetzt telefonisch – wenn es möglich ist. In so einer Krisensituation, in der die Frauen im Fall von häuslicher Gewalt sind, genügt Hilfe aus der Ferne nicht immer.

Was ist, wenn eine mit Covid-19 infizierte Frau Ihren Schutz benötigt?

Die Stadt hat drei Wohnungen zur Verfügung gestellt, auch für Frauen mit Quarantäneverfügung. Wie das in der Praxis ablaufen soll, ist aber noch unklar. Diesbezüglich stehen wir im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt. Bisher gab es glücklicherweise noch keinen Corona-Fall.

Angenommen die Frau hat kein Corona: Wie sehen die konkreten Schritte aus, bis die Betroffene in Ihr Haus kommt?

Die Frauen können sich über unseren Notruf melden. Dann besprechen wir erst einmal die Lage. Was ist vorgefallen, wie ist die rechtliche Lage der Frau in Bezug auf das Sorgerecht – solche Fragen müssen zunächst geklärt werden. Dann entscheiden wir zusammen mit der Betroffenen, ob es einer Aufnahme bei uns benötigt oder ob eine andere Lösung in Sicht ist. Im ersten Fall machen wir einen Treffpunkt mit der Frau aus und holen sie dort ab. Aus Sicherheitsgründen ist unsere Adresse anonym. Im Haus machen wir dann ein Aufnahmegespräch, um alle weiteren Hilfestellungen zu planen.

Das Paradox der Partnerschaftsgewalt

Was wäre denn, wie Sie sagen, eine andere Lösung?

Beispielsweise kann die Polizei den Täter der Wohnung verweisen. Zudem sind manche Frauen noch nicht an dem Punkt, dass sie sich von ih­rem Partner trennen wollen, sondern nur Beratung suchen.

Für Außenstehende ist es schwer zu verstehen, warum Frauen in einer Beziehung mit einem gewalttätigen Mann bleiben. Was sind die Gründe?

Das Paradox der Partnerschaftsgewalt: Derjenige, der mir Gewalt antut, ist gleichzeitig derjenige, den ich liebe oder liebte und der häufig Vater meiner Kinder ist. Viele Frauen hoffen, dass es sich nur um eine schlechte Phase in ihrer Beziehung handelt und der Partner sich wieder ändert. Oft versuchen sie Gewaltausbrüche zu verhindern, indem sie ihr Gegenüber nicht aufregen, alles so machen, wie er es will. Und dann gibt es da noch die große Angst vor dem, was der Partner tut, wenn man sich von ihm löst. Auch wenn die Frauen sich trennen, ist es wahrscheinlich, dass die Gewalt noch einmal eskaliert. Manche denken auch, dass sie ihren Kindern den Vater wegnehmen, wenn sie ihn verlassen. Wobei ich da klar sagen muss, dass Kinder immer von häuslicher Gewalt mitbetroffen sind. Wenn sie es nicht am eigenen Leib erleben, hören oder sehen sie es. Manche gehen sogar dazwischen, wenn es zu Übergriffen kommt. Man tut also den Kindern nichts Gutes, wenn man in solchen Beziehungen bleibt.

Körperliche Übergriffe kein Aufnahmekriterium

Die meisten denken bei häuslicher Gewalt an Schläge und blaue Flecken. Gibt es andere Formen der Gewalt?

Natürlich. Es gibt psychische Gewalt, wenn der Partner die Frau vor den Kindern erniedrigt oder beleidigt. Dann gibt es auch finanzielle Formen der Gewalt, wenn der Ehemann oder Freund seiner Partnerin das Geld zuteilt. Oder er kontrolliert, mit wem die Frau sich wann und wo trifft, beispielsweise indem er ihr Handy überwacht. Dann reden wir von sozialer Gewalt. Wir kümmern uns um all diese Formen der Gewaltausübung. Somit sind körperliche Übergriffe kein Aufnahmekriterium.

Gibt es denn eine bestimmte Altersverteilung bei den Betroffenen?

Es melden sich vor allem Frauen in der Familiengründungsphase, mit jungen Kindern oder noch in der Schwangerschaft.

Nun ist das Thema durch die Coronakrise deutlich in den Fokus gerückt. Erhoffen Sie sich einen positiven Effekt für die Betroffenen?

Ich hoffe schon, dass die Leute jetzt mehr hinschauen. Damit dieses Tabuthema angesprochen und den Menschen klar wird, dass häusliche Gewalt keine Privatsache ist.

„Die wenigsten Frauen dokumentieren die Gewalttaten“

Warum ist das Thema Ihrer Meinung nach tabu?

Zum einen herrscht häufig die Annahme, dass es die Schutzräume für die Frauen gebe und die Betroffenen sich einfach nur dort hinbegeben müssten. Nach dem Motto, das Problem wäre so gelöst. Aber das legt die ganze Verantwortung auf die Seite der Opfer. Dabei gibt es auch die Täter, die Verantwortung übernehmen und etwas ändern müssen. Ein weiterer Grund, warum das Thema häufig unentdeckt bleibt, ist die Befürchtung der Frauen, dass man ihnen nicht glauben wird. Schließlich fehlen klare Beweise, die wenigsten Frauen dokumentieren die Gewalttaten. Zumal es, wie gesagt, nicht nur körperliche Gewalt gibt.

Neben der Stadt hat nun auch der Freistaat zusätzliche Räume für Schutzsuchende in Dresden organisiert. Denken Sie, das genügt?

Wir sind froh und dankbar für die Aufstockung. Fehlende Plätze sind aber seit Beginn unserer Arbeit ein Problem. Wir müssen hier immer un­ter Vorbehalt planen, damit Plätze frei bleiben. Deshalb haben wir nie eine hundertprozentige Auslastung. Vor Corona erteilte man uns häufig Abweisungen, wenn es um eine Aufstockung ging. Ob die zusätzlichen Plätze nun für die kommenden Wochen reichen, werden wir sehen.

*Name geändert

24h-Notruf für Frauen: Tel. 281 77 88

Beratungstelefon der Dresdner Interventions- und Koordinierungsstelle zur Bekämpfung häuslicher Gewalt: Tel. 856­ 721 0

Von Laura Catoni