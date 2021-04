Häusliche Gewalt in Dresden: „Verlobter“ sagt nicht gegen seine Zukünftige aus

Dresden

Im Mai 2019 rückte eine Sondereinheit der Polizei auf der Marienberger Straße an. In einer Wohnung war ein Mann schwer verletzt worden, neben dem Bett fanden sich Messer, Schwerter und ein Baseballschläger. Die Lage war zunächst unübersichtlich, relativierte sich dann aber. Es war nicht so gefährlich, wie zunächst angenommen, wohl ein Fall von häuslicher Gewalt. Wegen gefährlicher Körperverletzung stand Angela N. nun vor dem Amtsgericht.

Verlobung und Freispruch

Laut Anklage soll die Serbin ein Küchenmesser nach ihrem Freund geworfen und getroffen haben. Das Messer landete in dessen Hand, dabei wurden Nerven durchtrennt. Die Folge: eine Not-Operation im Krankenhaus. „Sie sagte spontan, sie habe einen Gegenstand nach ihrem Freund geworfen und nicht bemerkt, dass das ein Messer war“, sagte ein Beamter aus, der mit vor Ort war.

Zum Tatvorwurf wollte sich die 36-Jährige nicht äußern – auch das Opfer nicht. Die beiden sind noch immer ein liebendes Paar und überraschten im Gericht mit der Mitteilung, sie seien verlobt und das bereits seit Dezember 2018. Von einer Verlobung hatten sie vorher nie etwas erwähnt, auf den Tatortfotos trägt Angela N. auch keinen Ring. „Sie sprach immer nur von ihrem Freund oder Lebensgefährten“ erinnerte sich der Polizist. Aber man kann ja mal was vergessen, eine Verlobung zum Beispiel. Zeugen für den holden Akt gibt es auch nicht. Der Verlobungstag war zwar ihr Geburtstag, aber Gäste waren nicht da. Sie waren allein „mit Ballons und Rosen“.

Die Verlobungsgeschichte war unglaubwürdig, aber das Gegenteil konnte nicht bewiesen werden. Für die beiden lief es bestens: Erik L. konnte von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen, Angela N. muss sowieso nichts sagen, und alles was die beiden vor der Verhandlung bei den Vernehmungen erzählt hatten, darf nicht verwertet werden. So fehlten für eine Verurteilung die Beweise – Angela N. tanzte mit einem Freispruch aus dem Saal.

Von Monika Löffler