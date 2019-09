Hackertreffen im Zentralwerk

Dresden

Feministische Hackerinnen, Problemlöser, Anarchisten und IT-Technologen bevölkern vom 20. bis 22. September das Zentralwerk in Dresden: Zum einen lädt dort der „ Chaos Computer Club Dresden“ (C3D2) zum Datenspuren-Festival „Patch gehabt“ ein, andererseits klingen in dem Komplex an der Riesaer Straße 32 am Wochenende auch die „Libertären Tage Dresden” aus. Darauf hat Nerd Norbert alias Martin Christian hingewiesen.

Was tun, wenn der Computer gehackt wurde?

„Auf Enthusiasten, IT-Experten, politisch Interessierte und Wissen-Suchende warten Vorträge, Workshops, Diskussion und spontane Diskussionen rund um Lösungen – Patches – nicht nur zu Problemen mit Soft- oder Hardware, sondern auch zur gesellschaftlichen und politischen Dimension der IT-Technologie“, verspricht der Nerd. „Zum Auftakt wird am Freitagabend ab 20 Uhr der Podcast Aufwachen! live in Dresden zu Gast sein.“ Am Sonnabend gibt es unter anderem Tipps für den Fall, dass der eigene Computer gehackt wurde, Betrachtungen über „ Digitalisierung als Religion“ und einen Vortrag über verborgene Botschaften in scheinbar belanglosen Plaudereien. Der Eintritt ist frei.

Mitglieder des Chaos Computer Clubs tauschen sich beim „Datenspuren“-Festival aus und geben Besuchern Tipps rund um Computer, Datensicherheit und Digitalisierungs-Religionen (Symbolbild). Quelle: dpa

„Warum mich die DDR angekotzt hat“

Parallel zu den „ Datenspuren 2019“ verraten die Akteure der „Libertären Tage“ beispielsweise am Freitag, „Warum mich die DDR angekotzt hat“, laden am Sonnabend zu einem feministischen Hackspace ein und richten am Sonntag ein anarchistisches Lesecafé aus.

Weitere Informationen über die „ Datenspuren 2019“ und die „Libertären Tage“ finden sich im Internet unter folgenden Adressen: and.notraces.net/libertare-tage-2019/ und datenspuren.de/2019/fahrplan/index.html

Von hw