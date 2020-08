Hacker aus Dresden laden in ins virtuelle Utopia „Datenspuren 2020“ ein

Dresden

Holodecks wie im Film-Raumschiff „Enterprise“, autonome Flugtaxis, datensparsame Internetkonzerne und andere Utopien sind zentrale Themen für das virtuelle Treffen „ Datenspuren 2020“. Vom 18. bis 20. September 2020 lädt der Chaos-Computer-Club Dresden (c3d2) Experten und Laien ein, sich über Datenlecks, neue Technologien und das kleine Linux-Abc auszutauschen.

Wegen der Coronapandemie wollen die Hacker diesmal aber kein Präsenz-Datenfestival in Dresden organisieren, sondern haben ihre „ Datenspuren“ ins Internet verlegt. „Stattdessen sollen die Besucher von zuhause mit Robotern ein physische und eine virtuelle Welt erkunden können“, kündigte Nerd Norbert alias Martin Christian an. „Vorträge sollen (live) gestreamt werden und Workshops finden als Videokonferenzen statt.“ Die Besucher können die Erkundungs-Roboter selbst basteln. Bauanleitungen finden sich unter der Adresse github.com/c3d2/C3-PR im Internet.

Anzeige

Rat für Laien und Austausch für Experten

Geplant sind Vorträge, Workshops und Installationen, die Utopien für verschiedene Herausforderungen entwerfen: Energieversorgung, Ernährung. Katastrophenschutz, Dezentralität und Gemeinschaft, Making und Hacking sowie Arbeitswelt. Wer selbst einen Vortrag halten oder einen Kurs anbieten will, kann sich bei den Veranstaltern bis zum 4. September 2020 über die E-Mail-Adresse datenspuren@c3d2.de anmelden.

Weitere DNN+ Artikel

In den vergangenen Jahren hatte der Dresdner Chaos-Computer-Club die „ Datenspuren“ an wechselnden Orten ausgetragen, zum Beispiel in der „Scheune“, in den „Technischen Sammlungen“ und im „Zentralwerk“. Gedacht ist das Festival einerseits als Ratgeber-Angebot von Experten für Laien, die zum Beispiel mit einem Linux-Rechner liebäugeln oder Computerprobleme daheim haben. Zudem sind die „ Datenspuren“ auch ein Podium zum Austausch über die gesellschaftlichen Auswirkungen von Informationstechnologien.

datenspuren.de/2020/

Von Heiko Weckbrodt