Kahlschlag im Kletterwald in der Dresdner Heide: Dutzende Bäume mussten nach einem Borkenkäfer-Befall eingekürzt werden. Geklettert werden kann zwar dennoch wie zuvor – wegen der Corona-Krise bleibt die Anlage allerdings erst einmal zu.

Parkleiter Thomas Risz steht auf dem Gelände des Kletterwaldes in der Dresdner Heide vor gekürzten Fichten. Schuld daran ist der Borkenkäfer, der in den vergangenen Monaten in den sächsischen Wäldern enormen Schaden angerichtet hat. Quelle: dpa-Zentralbild