Haben Brieffreundschaften durch Corona wieder eine Chance

Dresden

Zurzeit schreibt Meike Weid viele Briefe. Mit der Hand. Das ist im Zeitalter von Computer, E-Mail und sozialen Medien auch für sie ungewohnt und nicht ganz freiwillig. Im Johannstädter Kulturtreff leitet sie das Projekt „ Plattenwechsel – Wir in Aktion“, organisiert Veranstaltungen, bei denen die Bewohner des Stadtviertels miteinander in Kontakt kommen: gemeinsames Singen im Johannstädter Plattenchor, künstlerische Mitmach-Aktionen, Ausstellungen, Vereins- und Stadtteilfeste. „Das alles war mit Corona auf einen Schlag weggebrochen“, erzählt sie.

In Gesprächen mit Projektleitern aus dem bundesweiten soziokulturellen Netzwerk habe sie Alternativen diskutiert. Dabei sei das Thema Brieffreundschaften ins Spiel gekommen. Was auf den ersten Blick wie ein Relikt aus der Vergangenheit anmutet, sei für die Johannstadt vielleicht gar nicht so abwegig, sagt sie. Denn hier seien durch die soziale Struktur gar nicht so viele Menschen bereits nur noch digital unterwegs. Mit vorsichtigem Optimismus habe sie deshalb einen Aufruf gestartet.

Anzeige

Meike Weid möchte Menschen in der Johannstadt fürs Briefeschreiben begeistern. Deshalb schreibt sie zurzeit selbst Briefe – mit der Hand, was sie vorher nur noch selten getan hat. Quelle: Anja Schneider

Weitere DNN+ Artikel

Menschen im Alter zwischen 13 und 84 haben sich gemeldet

„Es kamen Zuschriften von Menschen im Alter zwischen 13 und 84 Jahren“, erzählt die Projektkoordinatorin. Die müsse sie nun je nach Interessen, Hobbys und weiteren Angaben zusammenbringen. „Ein bisschen fühle ich mich zurzeit wie eine Partnervermittlungsagentur“, sagt sie. Dabei komme es aber nicht darauf an, Leute passenden Alters zu „verkuppeln“, sondern gerade auch Menschen verschiedener Generationen miteinander in Kontakt zu bringen. Den 70-jährigen Rentner, der nur in der Sütterlin-Schrift schreibt, mit der Geschichtsstudentin zum Beispiel, zwei Schachbegeisterte oder die 59-jährige Frau, die auf den Rollstuhl angewiesen und deshalb nicht so mobil ist, mit Menschen, die ihre Interessen teilen.

Nicht nur weit entfernte Brieffreunde im Blick

Während für die Älteren in der Johannstadt Brieffreundschaften früher oft Kontakte zu Menschen in anderen Ländern waren und die Chance, sich im wirklichen Leben zu begegnen, zu DDR-Zeiten manchmal nahe Null, sieht das bei den Johannstädter Brieffreundschaften anders aus. „Vielleicht kommen sich ja dadurch Leute näher, die nur drei Hauseingänge voneinander entfernt wohnen und sich trotzdem nie begegnet wären, oder die fast täglich aneinander vorbei laufen und sich trotzdem nicht kennen“, sagt Meike Weid. So könnte ihr Projekt vielleicht helfen, die Anonymität in den Plattenbauten etwas aufzubrechen, hofft sie.

„ Plattenwechsel“ steht für den künftigen Umzug des Kulturtreffs und weiterer Einrichtungen aus dem alten engen Flachbau in der Elisenstraße in ein neu gebautes Stadtteilhaus in der Pfeifferhannsstraße, das 2024 fertig sein soll. Viele Angebote dort sollen möglichst das widerspiegeln, was die Johannstädter sich wünschen. Wie bekommt man das aber heraus? „Zum Beispiel durch die Briefe“, sagt Meike Weid: „Ich merke beim Lesen einiger Zuschriften schon, wer sich für welche Themen im Stadtteil engagieren möchte oder wer Gleichgesinnte für ein bestimmtes Hobby sucht“.

Zwei Litfaßsäulen sind mit dem Aufruf plakatiert

Zwei Litfaßsäulen in der Johannstadt sind mit dem Aufruf zum Mitmachen plakatiert. „Es können sich aber auch Dresdner aus anderen Stadtteilen bei uns melden, die mit Leuten hier in Kontakt kommen möchten“, sagt Meike Weid. Das bundesweite Modellprogramm, zu dem der „ Plattenwechsel“ gehört, trägt den Namen „Utopolis“ – sie hält es aber für gar nicht so utopisch, dass sich aus den Brieffreundschaften, die sie anbahnt, interessante Geschichten ergeben. Die Leute, die sich bei ihr melden, hat sie deshalb in handschriftlichen Briefen darum gebeten, ihr diese Geschichten später zu erzählen und ist gespannt darauf. Wir auch.

Eine von zwei Litfaßsäulen in der Dresdner Johannstadt, auf denen der Aufruf zum Mitmachen plakatiert wurde. Quelle: Holger Grigutsch

„Plattenwechsel“ in „Utopolis“ Die Dresdner Johannstadt ist einer der Modellstadtteile, in denen bis auf die europäische Ebene Ideen für zukünftiges Zusammenleben erdacht und experimentell erprobt werden sollen. Es geht um Kommunikation, Energie, Nachhaltigkeit, Mobilität – und auch Bürgerbeteiligung. Im Bundesprogramm „Utopolis – Soziokultur im Quartier“ erproben soziokulturelle Zentren neue kreative Beteiligungsformate. In vierjährigen Entwicklungsprozessen geht es um die Frage, wie Kunst und Kultur für das Zusammenleben der Gesellschaft in den Stadtteilen genutzt werden können. Ermöglicht wird es als ressortübergreifende Strategie im Rahmen des Förderprogramms „ Soziale Stadt“ von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur für Medien (BKM) sowie dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat ( BMI). „ Plattenwechsel – Wir in Aktion“ begleitet im Fördergebiet Nördliche Johannstadt in Dresden den Ersatzbau, der für den Johannstädter Kulturtreff als Stadtteilhaus geplant ist. Dieser wird in der Pfeifferhannsstraße an zentraler Stelle mit kleinem Garten entstehen. Der Neubau soll von Beginn an allen Menschen im Stadtteil bekannt sein und ihnen Möglichkeiten zur Beteiligung auf verschiedenen Ebenen geben – unter anderem durch künstlerische Aktionen, Workshops und Veranstaltungen. www.utopolis.online

www.johannstaedterkulturtreff.de

Von Holger Grigutsch