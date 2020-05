HTW-Bücherdieb in Dresden vor Gericht

Dresden

Fachliteratur ist teuer, deshalb versuchen vor allem Studenten an preiswerte Bücher zu kommen. So kaufte ein Student bei eBay ein Fachbuch, das ihm dann komisch vorkam. Der Einband war beschädigt, Stempel und Inventarnummern überpinselt. Er vermutete, dass das Buch der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) gehörte und schrieb die Schule an. Die überprüfte ihren Bestand und bemerkte, das 63 Bücher verschwunden waren – Wert rund 3000 Euro. Anhand der Überweisungsdaten kam die Polizei auf ein Paar aus Dresden. Bei einer Hausdurchsuchung fand man jede Menge Bücher aus der Hochschule.

Geldnot war nicht das Motiv

Am Mittwoch standen beide vor dem Amtsgericht. Der junge Mann, einst selbst HTW-Student, räumte die Diebstähle ein. Er habe die Transponder herausgerissen, dadurch unbemerkt die Bibliothek verlassen und die Bücher dann bei eBay angeboten. Seine Freundin war an den Diebstählen nicht beteiligt, wusste aber davon. „Ich war nicht ausgelastet“, erklärte er. Klaute er wirklich aus Langeweile? Geldnot hatte das Paar nicht. Vielleicht fällt ihm bis zum nächsten Prozesstag am 26. Mai noch eine andere Antwort ein.

Dann sollten beide einen Stift mitbringen. Denn im Gerichtszentrum Dresden müssen Besucher ihre persönlichen Daten preisgeben. Jeder muss beim Betreten des Hauses einen Zettel mit Name, Adresse und Telefonnummer ausfüllen und den Sicherheitsmitarbeitern übergeben. So soll bei Coronafällen die Infektionskette zurückverfolgt werden können. Allerdings steigt auch die Ansteckungsgefahr. Kästchen mit Zetteln, die jeder mühsam rausfummeln muss – obendrauf EIN Stift für alle. Desinfektionsmittel? Fehlanzeige. Wer immer sich das ausgedacht hat – man kann kaum glauben, dass es jemand aus dem Gericht war – hat da nicht zu Ende gedacht.

Ganz zu schweigen vom Datenschutz. Gibt es, bei allem Respekt vor Corona, dafür eine einwandfreie gesetzliche Grundlage? Die Zettel mit den persönlichen Daten sollen nach einer gewissen Zeit vernichtet werden. Wann, wo und von wem? Fragen über Fragen.

Von Monika Löffler