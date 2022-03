Gymnasium in Dresden mit klarem Signal an Putin

Dresden

In Dresden sprechen sich viele Menschen gegen den vom russischen Präsidenten angezettelten Krieg in der Ukraine aus. Das hat sich bereits mehrfach bei Demonstrationen in den vergangenen Tagen mit mehreren Tausend Teilnehmern gezeigt. Jetzt gibt es auch ein weithin sichtbares Zeichen vom Schulcampus Tolkewitz.

Stoppt den Krieg! heißt es in großen Lettern am Schulgebäude an der Wehlener Straße. Dafür wurde ein Kunstwerk spontan umgewidmet. „Gemeinsam mit den Künstlern Lutz-Rainer Müller und Stian Ådlandsvik haben wir den Schriftzug geändert“, teilte Ulrike Böhm, Schulleiterin des Gymnasiums Tolkewitz den DNN mit.

Minister regte Debatten an

Das Gymnasium teilte sich das Gebäude mit der 32. Oberschule. Aus den Begriffen Gymnasium, Oberschule, Tolkewitz werden mit der Anzeige sonst ganz verschiedene Wortkombinationen präsentiert. Es ist wenig überraschend, dass nach den Winterferien auch das Thema Krieg in den Schulen eine Rolle spielt. In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag vor einer Woche hatte Russlands Präsident Wladimir Putin den Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet.

Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hatte am Wochenende Diskussionen in den Schulen ausdrücklich angeregt. Die Schülerinnen und Schüler würden mit Sicherheit Ängste, Sorgen und Fragen zum Geschehen in der Ukraine haben und mit in die Klassenzimmer und auf die Pausenhöfe tragen, schrieb Piwarz an die Schulen. Kinder und Jugendliche dürften mit ihren Fragen, Sorgen und Nöten nicht allein gelassen werden.

Weithin sichtbar leuchten die Buchstaben vom Schulgebäude herab: Stoppt den Krieg! Quelle: Schule

„Bisher kannten die Kinder und Jugendlichen ebenso wie viele ihrer Eltern und Lehrkräfte Krieg nur aus Erzählungen und Schulbüchern“, konstatierte der Minister. Jetzt sei der Krieg „leider wieder näher an unsere Lebensrealität herangerückt und in Europa angekommen“. In diesen besorgniserregenden Zeiten müsse Schule mehr denn je für die junge Generation ein sicherer Hafen sein. „Dazu gehören verlässliche Abläufe, der Austausch mit Gleichaltrigen, den Familien und den Lehrkräften“, so Kultusminister Piwarz. Lehrerinnen und Lehrer hätten das nötige Feingefühl und pädagogische Rüstzeug, um mit den Schülern über kritische Situationen im persönlichen Erleben wie im Weltgeschehen zu reflektieren und zu diskutieren, fügte er hinzu.

Diskussionsrunde am Schulcampus Tolkewitz

Piwarz ermutigte die Pädagogen dazu, Gesprächsmöglichkeiten anzubieten und das aktuelle Geschehen einschließlich der medialen Berichterstattung im Unterricht zu thematisieren. „Dabei sollte es darum gehen, Fakten sachlich aufzugreifen und auf der Grundlage von Quellen den Konflikt aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, in den Dialog oder auch in die Debatte zu treten.“ Die Lehrpläne nicht nur der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer böten dafür ausreichend Anknüpfungspunkte. Am Schulcampus in Tolkewitz steht das schon auf der Tagesordnung.

„Die Aktion mit der Schrift entstand in der Diskussion in der erweiterten Schulleitung, wie wir an unserer Schule mit dem Krieg in der Ukraine umgehen“, schildert Schulleiterin Böhm. Spätestens nach den Meldung am Sonntag um die erhöhte Einsatzstufe für die Atomstreitkräfte in Russland „mussten auch wir aktiv etwas gegen unsere Furcht unternehmen“, fügte sie hinzu. Gemeinsam mit den Künstlern hätten sie es geschafft, die Punkte an der Anzeige zu ändern. „Da es sich hier um eine Installation ‚Kunst am Bau‘ handelt, wollten wir natürlich mit den Künstlern gemeinsam handeln.“

Auch die Kinder und Jugendlichen setzen sich mit dem Krieg in der Ukraine auseinander. „Unsere Schülerinnen und Schüler haben schon erste Bilder gemalt, die auf der Website der Gymnasiums zu finden sind. Als weitere Aktion sei ein schulweiter Kuchenbasar geplant und auch der Schülerrat werde aktiv werden.

Sorge um Besuch aus Estland

Die erweiterte Schulleitung habe die Kollegen dazu ermutigt, die Ereignisse in der Ukraine im Unterricht aufzugreifen: „Wir bitten Sie hiermit, sehr einfühlsam mit dem Thema umzugehen. Achten Sie auf Fragen und Probleme der Schülerinnen und Schüler und nehmen Sie sich bitte die Zeit, darüber zu sprechen.“

Es sollten jedoch nicht alle gleichzeitig offensiv auf die Kinder zugehen und zusätzliche Unruhe schaffen. „Wir empfehlen das Thema im Geschichts-, Ethik- und Religionsunterricht aufzunehmen.“ Darüber hinaus könnten die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer versuchen, die Betroffenheit in Aktionen umzuwandeln. Das könnten Bildern für die Website sein oder kleine Spendenaktionen. Die Pädagogen sollten die Kinder einbinden, damit sie aktiv werden können.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Gymnasium werden heute und morgen zudem Lehrerinnen und Lehrer aus Estland zu Gast sein. Am Donnerstag in der Mittagszeit soll es eine Diskussionsrunde mit den Gästen geben, um „über unsere Ängste und Hoffnungen ins Gespräch zu kommen“. Der Hospitationsbesuch aus Tallin sei schon lange geplant gewesen. „Wir hatten Sorge, dass er aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden kann, doch am Mittwoch werden 24 Lehrerinnen und Lehrer an unsere Schule kommen“, erklärte Böhm.

Das Kunstwerk am Schulgebäude hatte schon in der Vergangenheit für viel Aufsehen gesorgt. Seit Eröffnung der Schule vor vier Jahren leuchtet es von der Fassade herab. Das deutsch-norwegische Künstlerteam L+S hatte im Wettbewerb den Zuschlag für die Kunst am Bau erhalten. Die Buchstaben stehen für Lutz-Rainer Müller und Stian Ådlandsvik. Sie hatten eine ungewöhnliche Idee: Mit einer sogenannten Flipdot-Anzeige stellen sie viele verschiedene Wortgruppen zusammen, die auf der Anzeige regelmäßig wechseln.

Aufregung um Anzeige

Die vielen Flipdot-Punkte erinnern an die Anzeigetafeln im Nahverkehr, die Anmutung der Schriftzüge zieht sich durch die Beschriftung an Türen, Räumen und Gängen im ganzen Campus. Alles zusammen erinnert an den alten Straßenbahnhof in Tolkewitz, auf dessen Gelände der Schulkomplex von der Stadt für rund 70 Millionen Euro errichtet worden ist.

Die zunächst eingesetzten Worte sind nach Angaben der Künstler beim „Scrabble mit Freunden“ entstanden. Die 60 Zentimeter hohe und sechs Meter breite Anlage bestehe aus 28 Modulen mit jeweils 48 Flipdots. Ziel sei es, bei jedem Anagramm möglichst alle 28 Buchstaben aus „Gymnasium Tolkewitz Oberschule“ zu verwenden. Manche Kombination löst bei den Wartenden an der Haltstelle vor dem Schulkomplex Irritationen aus. Die Schule bekam das in vielen Briefen auch zu hören. Jetzt lässt die Botschaft an Klarheit nichts missen.

Von Ingolf Pleil