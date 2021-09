Gymnasium Dresden-Plauen feiert 125 Jahre Jubiläum

Dresden

Von der Auslagerung am Terrassenufer zurück an den Hang in Dresden-Plauen: Nach zweieinhalb Jahren ist das Gymnasium Dresden-Plauen (GDP) in seinem altbekannten und dennoch neuen Schulgelände ins Schuljahr gestartet. Von Sommer 2018 bis Februar 2021 ließ die Stadt Dresden das Gebäude umfassend sanieren und erweitern. Das war lange überfällig, denn das 1896 entstandene Bauwerk bot längst nicht mehr genug Platz für die inzwischen 933 Schüler, das Lehrerkollegium und das technische Personal. Ein schöner Zufall ist, dass die Fertigstellung des sanierten Schulgebäudes mit seinem 125. Jubiläum zusammenfällt – so hat die Plauener Schulgemeinschaft dieses Jahr allen Grund zum Feiern.

Mehr Platz dank Neubauten

Zwei moderne Anbauten mit markanten Glasfronten ergänzen nun das E-förmige Hauptgebäude. Zwar musste dafür ein Teil des Schulhofs bebaut werden, doch die Schule gewinnt damit acht zusätzliche Klassenräume, eine größere Bibliothek, zwei Dachterrassen und einen großen Speisesaal, der bei gutem Wetter sogar unter freiem Himmel auf den Hof ausgedehnt werden kann. Die Kosten für die Sanierung und Erweiterung belaufen sich insgesamt auf deutlich mehr als 20 Millionen Euro, die die Stadt als Schulträger übernommen hat.

Schulleiter Uwe Hofmann Quelle: Anja Schneider

Noch ist allerdings nicht alles fertig. Die Handwerker arbeiten auf Hochtouren, damit die historische Aula mit Orgel, Bühne und Flügel bald vollumfänglich genutzt werden kann. Auch die neu konzipierte Bibliothek muss noch eingerichtet werden. Sie soll den Kindern und Jugendlichen moderne Medien sowie einen Lern- und Rückzugsort bieten.

Trotz der noch verbliebenen Baustellen zeigt sich Schulleiter Uwe Hofmann sehr zufrieden: „Der Umbau ist eine gelungene Symbiose aus dem ehrwürdigen, erhabenen und traditionellen Grundkörper mit dem ästhetischen Anspruch von heute und der entsprechenden Funktionalität.“ Nicht nur der Denkmalschutz, sondern auch ein behindertengerechter Zugang fanden bei den Bauarbeiten Beachtung. „Innerhalb der Schule ist jetzt vieles funktionstüchtig und wir freuen uns, wenn alle Räume fertiggestellt sind“, unterstreicht er.

Mit Technik zum Vorreiter

Die Klassenzimmer können sich sehen lassen: Vom Mobiliar bis zur in­teraktiven Tafel ist die gesamte Schule topmodern ausgestattet. „Wir wollen zeigen, welche Chancen die Einbindung digitaler Technik hat“, betont Hofmann. Dank ihr gebe es im Unterricht und auch darüber hinaus viele neue Möglichkeiten. Ein ehemaliger Schüler spendete dem Förderverein eine große Summe zur gezielten Anschaffung spezieller Messgeräte und weiterer modernster Technik, die beispielsweise in Projekten oder zur Förderung besonderer Begabungen genutzt werden können. „Wir sind bekannt für eine sehr solide naturwissenschaftliche Ausbildung“, sagt die langjährige Lehrerin und Fachleiterin Angela Steiding.

Nach gelungenem Umzug steht jetzt ein großes Schulfest an

Letztere hat das große Schulfest maßgeblich organisiert, das am Freitag stattfinden soll. Es sei das erste Zusammentreffen der ganzen Schulgemeinschaft nach langer Zeit, erklärt Steiding. „Wir hatten gleich zwei Herausforderungen zu bewältigen: zum einen die Auslagerung während der Bauphase, zum anderen – wie alle anderen Einrichtungen – die Pandemie.“ Unter dem Motto „Ganz.Schön.Alt“ will das Gymnasium nun seine Rückkehr an den frisch sanierten Standort und das 125-jährige Bestehen seines Hauses feiern. Dieses diente seit jeher als Schule; anfangs für Volksschullehrer, später für Oberschüler. Seine heutige Funktion und Bezeichnung trägt die Schule seit 1992.

Am morgigen Freitag sind von 16 bis 21.30 Uhr alle Schüler, Familien, Lehrkräfte und Ehemalige eingeladen, die sich mit der Schule verbunden fühlen, erzählt Angela Steiding. Die Organisatorin rechnet mit mehreren hundert Gästen. Diese erwartet ein buntes musikalisches und künstlerisches Programm verschiedener Klassen, Stände für Spiel und Spaß und die erste Ausgabe der neu aufgelegten Schülerzeitung. Selbstverständlich können sich interessierte Besucher auch die Schule zeigen lassen. Den Abschluss der Feierlichkeit bildet ab 19 Uhr ein Konzert der Dresdner Salondamen, die Musik der 1920er bis 40er spielen.

Die Anliegen des Gymnasiums sind klar: Die restlichen Bauarbeiten sollen schnellstmöglich abgeschlossen werden, um den Schulalltag wieder uneingeschränkt bestreiten zu können. Gleichzeitig wollen Schüler und Lehrer „wieder ganz ankommen“, sagt Angela Steiding. Zumindest für letzteres kann das lang ersehnte Schulfest seinen Beitrag leisten.

