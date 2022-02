Dresden

„Das Reh springt hoch, das Reh ...“ – ach, nee. So gern ich an dieser Stelle einen meiner erklärten Lieblingsdichter zitiert hätte, muss ich doch einräumen, dass es sich bei dem heute getesteten Restaurant am Schlosseck um ein schon sehr erwachsenes Reh handelt. Immerhin 20 Jahre Gastronomie-Erfahrung hat „Förster“ respektive Betreiber Heiko Meyer auf dem Buckel. Bis vor kurzem führte er noch den Altmarktkeller, im November hat er unweit seiner alten Wirkungsstätte den „Platzhirsch“ eröffnet und fast sein gesamtes Personal, immerhin 22 Mitarbeiter, mit ins neue Lokal genommen. Wir sind auf einen Sprung vorbeigekommen und haben dem Hirsch auf den Zahn gefühlt.

Jagdthema ohne Kitsch

Mit Keller hat das hier ganz offensichtlich nicht mehr viel zu tun, große Fensterfronten erlauben auch von draußen einen Blick in die wirklich sehr hirschlich eingerichtete Gaststube. „Hirsch to see you!“ heißt uns schon im Eingangsbereich ein Schild willkommen, das ist konsequent (und mein poesieaffines Herz schmunzelt amüsiert vor sich hin). Der Gastraum gefällt uns ausgesprochen gut, vortrefflich wurde hier das Hirsch- und Jagdthema umgesetzt, ohne am Kitsch zu kratzen, zu überladen oder gar – was oftmals passiert – zu düster und altbacken zu werden. Das verhindern neben den hohen Fenstern auch die sehr moderne und geschmackvolle Einrichtung: Gemütliche Sitzbänke und -ecken in dunklem Leder oder petrolfarbenem Samt vermitteln eine sehr ruhige, heimelig-stilvolle Atmosphäre.

Der Einrichtung gelingt der Spagat zwischen Hirsch-Thema, Moderne und Jagdhüttenflair. Quelle: Anja Schneider

Wild und bodenständig

Guter Dinge werfen wir einen Blick in die uns dargereichte Speisekarte. Für diese zeichnet Jean-Luc Renauld verantwortlich, ehemals Küchenchef im Schlosshotel Pillnitz. Das macht sich gegenüber dem Angebot des Altmarktkellers deutlich bemerkbar, jedoch bleibt es trotz internationaler Einflüsse und moderner Interpretationen klassischer Gerichte bodenständig. Ein Ceasar Salad (9,90 Euro) findet sich genau so unter den Vorspeisen wie auch eine Quinoa Bowl mit Rote-Bete-Walnuss-Crumble, Sprossen, Avocado und Limetten-Joghurt (9,50 Euro). Alle vier Salate lassen sich nach Gusto mit sautierten Streifen vom Rind mit Teryakisoße (sieben Euro), flambiertem Ziegenkäse mit Honig (sechs Euro) oder Knoblauch-Garnelen (8,50 Euro) zum Hauptgericht aufpimpen. Aus dem Meer werden Saiblingsfilet aus dem Bielatal mit Safran-Tagliarini und konfierten Würztomaten (20,90 Euro) oder gebratenes Zanderfilet mit Kräuterkruste, Rote-Bete-Risotto und Meerettichschaum (18,90 Euro angeboten), für Steakfans gibt es Dry-Aged-Entrecôte (27,90 Euro), Argentinisches Filetsteak (32,50 Euro) oder glasierte Maispoulardenbrust (15,90 Euro), jeweils mit Tomatenbutter, einem kleinen Salat und einer Beilage nach Wahl, zusätzliche Beilagen gibt’s für jeweils 3,50 Euro, extra Soßen für je zwei Euro.

Ronny Brade beim Zubereiten der Speisen in der Küche des ambitionierten Restaurants. Quelle: Anja Schneider

Wild und bodenständig – dieser Spagat gelingt bei den Hauptspeisen, etwa in Gestalt hausgemachter Wildsülze vom Reh (14,90 Euro), Sächsischem Sauerbraten (17,90 Euro) oder mit Emmentaler und Schinken gefülltem Schlosseck-Schnitzel in Kürbis-Panko-Panade mit Honig-Möhren und Bratkartoffeln (17,50 Euro).

Natürlich Hirsch!

Die Begleitung hat heute keine Lust auf Fleisch und wird in der Abteilung „Vegetarisches“ fündig. Sie bestellt gegrillte Avocado mit Feigen-Ziegenkäsecreme gratiniert, auf Bete-Carpaccio und Chicorée (13,90 Euro). Ich will wissen, ob der Name hier Programm ist und entscheide mich für Hirschrücken-Medaillons mit Haselnusskruste, getrüffeltem Kartoffel-Sellerie-Püree, gebratenem Rosenkohl und Maronen (24,50 Euro). Die kleine zusätzliche Monatskarte hat unter anderem ein Hummerschaumsüppchen mit Garnele (7,90 Euro) im Angebot, das auf mich eine gewisse Anziehungskraft ausübt. Offensichtlich nicht nur auf mich, denn wie wir erfahren, haben bereits andere Gäste das Süppchen restlos ausgelöffelt. Na gut, dann also nur der Hirsch.

Die Wartezeit überbrücken wir mit Leute gucken (das geht dank der schon erwähnten großen Fenster und der äußerst prominenten Lage ganz vortrefflich) und einem Glas Bennoschoppen rosé (0,2 Liter für 5,90 Euro). Am Nachbartisch werden die mitgebrachten Kinder von einer Servicemitarbeiterin mit Malvorlagen und Stiften ausgestattet, quasi herrscht auch drinnen also ein buntes Treiben trotz des noch recht jungen Sonntagabends.

Ein malerisches Farbenspiel zaubert die gegrillte Avocado auf Rote-Bete-Carpaccio. Quelle: Anja Schneider

Recht bald erreicht uns unser Abendbrot: Beide Teller sind schön anzusehen, zwar sind halbierte Rosenkohlröschen bestimmt nicht der letzte Schrei und auch der allzu großzügige Einsatz von Petersilienblättern amüsiert mich zusehends, dennoch: Ansprechend präsentiert ist mein Hirsch allemal. Noch leuchtender geht es auf dem vegetarischen Teller zu: Rote und gelbe Bete bilden einen farbverlaufenden Carpacciokranz rund um die in der Mitte thronende gegrillte Avocado, die unter dem gratinierten Ziegenkäse gerade noch so erkennbar ist. Ein schönes Farbenspiel, das Appetit macht. Dennoch: So ganz begeistert ist die Begleitung nicht: „Mal was anderes“ findet sie zwar und das Gericht alles in allem auch lecker, jedoch trifft die Komposition nicht ganz ihren Geschmack – was sie aber ausdrücklich diesem und nicht der Küchenleistung zuschreibt.

Steckbrief Restaurant Platzhirsch Adresse Schloßstraße 10 01069 Dresden Telefon: 0351 2129 3939 Konzept internationale Crossover-Küche mit regionalen Produkten Extras Radeberger Lounge im Obergeschoss, Firmen- und Familienfeiern Geöffnet täglich von 12 bis 22 Uhr Preise Hauptgerichte ab 13,50 Euro Gesamtnote 7,4 (von maximal 10) Essen: 7 (60 Prozent), Service: 7 (20 Prozent), Ambiente: 9 (20 Prozent) Fazit Dieser Hirsch trägt sein Geweih zu Recht weit oben

Mein Hirsch legt eine saubere 50/50-Leistung hin: Während Medaillon Nummer 1 auf den Punkt rosa gegart ist, trifft das auf Nummer 2 durch und durch nicht zu, aus eben diesem Grund: Es ist tatsächlich sehr durch. Toll ist allerdings die Haselnusskruste, die ihrem Namen mehr als gerecht wird. Auch das Püree überzeugt mit cremiger Konsistenz und nicht zu dominantem Trüffelgeschmack, zusammen mit der sehr kräftigen, aber ebenfalls nicht erschlagenden Soße ein großes Vergnügen im Mund. Die Maronen hätte es für mich nicht unbedingt gebraucht, wer das gern mag, wird sich hierüber aber kaum beklagen, der Rosenkohl wird dafür restlos verputzt. Alles in allem hat der „Platzhirsch“ hier nicht zu viel versprochen und ist sicher auf einem guten Weg, seinem durchaus etwas provokativen Anspruch des eigenen Namens gerecht zu werden.

Von Kaddi Cutz