Gut bei Krebs – Dresdner Tumorberatungsstelle macht auf Sozialberatung aufmerksam

Dresden

Dresden unterstützt Krebskranke und ihre Angehörigen mit dem Angebot einer spezialisierten Sozialberatung. Wie die Stadt mitteilte, machen ab sofort vierzehn Tage lang rund 260 City-Light-Plakate im gesamten Stadtgebiet auf das Angebot aufmerksam – Der Slogan: „Gut bei Krebs.“.

Genauer geht es dabei um die Sozialberatung der Dresdner Tumorberatungsstelle. Zwei Sozialarbeiterinnen mit psychoonkologischer Zusatzausbildung bieten dort die Möglichkeit zu Gesprächen über alle rechtlichen und persönlichen Fragen, die mit einer Krebserkrankung für die Betroffenen, Familien und Angehörigen einhergehen. Der Umgang mit der neuen Lebenssituation, die möglichen Veränderungen der zwischenmenschlichen Beziehungen und persönlichen Belastungen können dabei Thema sein.

Hausbesuch, telefonische oder Online-Beratung

Auch Menschen, die zwar den Krebs besiegt haben, aber mit Langzeitfolgen der Therapien im Alltag konfrontiert sind, können sich an die Beratungsstelle wenden. Die Mitarbeiterinnen können dann dabei helfen, Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Außerdem steht die Tumorberatung in Kontakt mit Krankenhäusern, Sozialdiensten sowie Ärzten und kann zu den unterschiedlichen Krebsselbsthilfegruppen in Dresden vermitteln.

Gesundheitsbürgermeisterin Kristin Klaudia Kaufmann (Linke) begrüßt die Aktion: „Die Tumorberatung hat bei uns in Sachsen einen besonderen Stellenwert. So haben sowohl Patienten, als auch ihnen nahestehende Menschen eine Anlaufstelle, um zu Themen wie Rehabilitation, Schwerbehinderung und Pflegeleistungen informiert und bei der Antragstellung unterstützt zu werden.“

Die Gespräche in der Tumorberatungsstelle sind vertraulich und kostenfrei. Eine Beratung ist als Hausbesuch, telefonisch oder online möglich.

Internet www.dresden.de/tumorberatung Kontakt 0351 4885382

Von bw