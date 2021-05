Dresden

Nicht auf körperlichen Verschleiß arbeiten.

Oft heißt es, Gurken und Tomaten vertragen sich nicht. Das ist nicht richtig, sie mögen nur das Klima der anderen nicht, da Gurken aus dem Regenwald und Tomaten aus trockener offener Landschaft stammen. Gartenbauingenieur und Gartenfachberater Volker Croy erklärt, wie man trotzdem beide Gemüsearten in einem Gewächshaus anbauen kann und gibt weitere Gartentipps.

Für Gurken und Tomaten im Gewächshaus die richtigen Bedingungen schaffen

Wenn Gurken und Tomaten im gleichen Gewächshaus stehen sollen, dann müssen die Gurken weit weg von den Fenstern und der Tür stehen, dort wo sich die Luft wenig bewegt. Bei den Tomaten ist es genau andersherum. Am besten trennt man beide Kulturen mit einem dazwischen gehängten Vlies ab. Dann können sie gut im Gewächshaus beisammen stehen, ohne Probleme zu bekommen. Paprika mögen das Klima der Gurken mehr und können ohne Trennung zu den Gurken. Wer über Fenster im Gewächshaus verfügt, sollte zum Schutz der Gurken ein grobmaschiges Insektenschutznetz davor hängen, um schnelle Luftbewegungen zu verhindern.

Arbeiten Sie so im Garten, dass Sie diese Tätigkeiten theoretisch jeden Tag machen könnten. Also achten Sie auf eine gesunde Körperhaltung und nutzen Sie Werkzeuge, so dass Sie ohne Schmerzen und ohne sich zu überanstrengen werkeln können. Tragen Sie lieber weniger und laufen dafür öfter. Das kostet weniger Kraft. Wenn Sie etwas ziehen müssen, dann halten Sie es mit den Armen fest und laufen in die gewünschte Richtung. Mit den Armen daran reißen, hilft weder der Sache noch den Armen. Nutzen Sie auch im Sommer Kniepolster. Sitzhocker zum Jäten sind nicht peinlich, sondern clever. Nicht nur der Garten, auch Sie sollten lange erhalten bleiben.

Jetzt noch Gurken und Tomaten vorziehen

Das ist recht problemlos möglich, allerdings gilt es Folgendes zu beachten. Quellen Sie die Samen zwei Stunden in lauwarmem Wasser (ca. 25 °C) vor und säen sie diese erst dann aus. Gießen Sie die Töpfe und Aussaatgefäße auch nur mit lauwarmem Wasser. Dann kommen die Pflanzen schnell aus der Erde. Stellen Sie sie danach an einen möglichst hellen, mäßig warmen Ort (16 bis 20 °C) oder ins Gewächshaus. Binnen drei Wochen sollten sie Auspflanzgröße haben.

Wenn vorgezogenen Gemüsepflanzen vergeilen, unbedingt handeln

Wenn die vor Wochen ausgesäten Tomaten- und Gurken-Jungpflanzen schon sehr groß sind und die Triebe immer länger und dünner werden, dann ist der gegenwärtige Standort zu dunkel oder zu warm. Manchmal hilft es, Fenster zu putzen und die Pflanzen näher an die Scheibe zu stellen. 20 Zentimeter können viel ausmachen.

Oder Sie stellen die vorgezogenen Pflanzen kühler. Ein helles Garagenfenster ist besser als eine warme Stube. Achten Sie darauf, dass sie genug Licht bekommen. Sie können die Pflanzen auch tagsüber ins Freiland stellen und nachts wieder in die Wohnung räumen, aber das macht viel Aufwand. Wenn es gar nicht anders geht, sollten Sie lieber Mini-Gewächshäuser (z.B. durchsichtige Transportkisten) über die Pflanzen setzen und diese schon an Ort und Stelle in den Garten pflanzen.

Wenn die Pflanzen zu dünn werden, sind sie nicht nur schwächer und knicken schnell um, sie tragen auch weniger und sind anfälliger für Schädlinge.

Mais bis Anfang Mai direkt ins Beet säen

Er wird nach den Eisheiligen aus der Erde kommen und kann bis dahin ohne Frostschäden wachsen. Wird es um den 20. Mai noch mal richtig kalt, kann man den Mais dann leicht noch mit Vlies schützen. Oder Sie warten noch eine Woche mit dem Säen. Lieber etwas später starten, als durch eine Unterkühlung der Pflanze zwei bis drei Wochen einbüßen, weil die Pflanze erst einmal mit dem Wachstum stockt. Gleiches gilt für Prunk-, Busch- und Stangenbohnen.

Regenrinnen säubern und Wasserfässer aufstellen

Jetzt ist die richtige Zeit, Dachrinnen von Laub und anderem Unrat zu befreien, damit das Regenwasser auch in den Fässern ankommt. Wenn keine Frostgefahr mehr droht, können die zuvor gesäuberten Regenfässer aufgestellt bzw. wieder an die Dachentwässerung angeschlossen werden. Ein Schutz mittels Vlies oder Insektenschutznetz gegen Mücken lässt sich auf Fässern mit Hahn anbringen, damit sich die Insekten gar nicht erst ansiedeln können. Aber dafür müssen die Rinnen sauber sein, denn der Dreck würde sonst das Netz beschweren und ins Wasser drücken. Dann wäre die Schutzwirkung weg.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Löcher im Netz für die Rinne sind kritisch, weil Mücken hindurch kommen. Man kann auch kleine Fische ins Wasserfass setzen, die die Mückenlarven fressen. Dann könnte man auch Landehilfen für Vögel anbringen und das Wasserfass als Vogeltränke nutzen. Wenn Sie über einen Überlauf die Vogeltränke mit der Regentonne verbinden, bekommen so immer Wasser bei Regen nachgefüllt. Dabei muss aber die Tränke primär Wasser bekommen und der Überlauf dann in die Tonne führen.

Zäune streichen

Um Holzzäune vor Verwitterung zu schützen, sollte der Anstrich überprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Dazu sollte es aber eine Woche sonnig sein, damit das Holz schön trocken ist und gut die Lasur aufnimmt. Leinöl und andere Naturprodukte sind dabei zu bevorzugen.

Unkraut jäten!

Jetzt muss energisch gegen unerwünschte Pflanzen vorgegangen werden, denn sie beginnen schon mit dem Aussamen. Wer im Mai gut hinterher ist, hat den Rest des Jahres viel weniger Unkrautdruck. Wer jetzt nicht beherzt Unkraut bekämpft, wird diesem im Sommer schlecht wieder Herr.

Von Volker Croy