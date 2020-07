Dresden

Sie kennen sich noch aus dem „vergangenen Jahrtausend“, standen gemeinsam auf der Bühne und sind gute Freunde, die auch mal „gut Essen, gut Trinken, Tischtennis spielen und Skikfahren“. Am Sonntag finden Günter Baby Sommer und Gunther Emmerlich nach Jahren auch wieder auf der Bühne zusammen, mit ihrem Programm „Geschüttelt – nicht gerührt“.

Kennengelernt haben sich die beiden bereits in den 1980er Jahren „mit einer sehr ketzerischen Variante von Schuberts Winterreise“, wie Baby Sommer am Rande der Programm-Proben erzählt. „Wir sind damit sehr viel unterwegs gewesen. Das war keine Eintagsfliege. Aber dann gab es eine längere Pause unserer Zusammenarbeit.“ Privat hielt der Kontakt, „ … mit dem schon erwähnten guten Essen und Trinken. Auch sportlich haben wir uns immer betätigt, mit Tennis und Skat“, berichtet Emmerlich. „Und Skifahren“ ruft Sommer, „wir gehen gern zusammen auf die Piste, oberhalb von Bozen, in Klobenstein, am Ritten-Pass.“

Literarische Spitzfindigkeiten von Klaus Bender

Jazzer Baby Sommer suchte nach einem Anlass, wieder gemeinsam mit Emmerlich auf der Bühne zu stehen. Bis er die Idee zu einem Livestream-Abend hatte, zu dem er Gunther einladen wollte. „Was da inhaltlich gemacht wird, wusste ich zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht.“ Dann haben sie sich an das Thema „ran geredet.“ Emmerlich: „Zuerst haben wir überlegt: vielleicht trinken wir einfach nur öffentlich Wein? Das haben wir aber verworfen und sind auf diesen Abend gekommen mit Texten von Klaus Bender. Der hat wunderbare kleine literarische Spitzfindigkeiten in Form von Schüttelreimen hinterlassen, die wir nun gemeinsam auf die Bühne bringen, vor einem kleinen ausgewählten Publikum, den Corona-Hygienebestimmungen geschuldet.“

Die Texte sind teilweise lustig, besitzen aber auch Tiefgang. Emmerlich: „Schüttelreime sind ja fast etwas verpönt, gelten als die unterste Schublade der Literatur. Klaus Bender ist es gelungen, nicht nur die Form zu bedienen, bei ihm ist auch der Inhalt ziemlich gescheit.“

Auftritt ohne starres Korsett

Zum Vortrag von Gunther Emmerlich gesellt sich die Musik von Günter Baby Sommer. Der erklärt seinen Beitrag so: „Die Musik wird improvisiert. Was ich genau spiele, entscheidet der Moment. Das Programm hat ein Geländer an dem wir uns entlang hangeln, an einem breiten Weg. Aber es wird nicht am Abend durcheinander geschüttelt, sondern wir beide kennen genau die Reihenfolge der einzelnen Verse und Strophen.“ Und Gunther verrät noch etwas: „Manchmal spielt Baby nicht nur Schlagzeug, sondern singt auch. Dann fühle ich mich möglicherweise animiert, mit zu singen. Aber eins kann man sagen: er singt zwar gelegentlich, aber ich trommle nicht.“

Für beide Künstler ist dieser Abend etwas Spannendes, weil eben nicht alles festgeschrieben ist, kein starres Korsett den Auftritt einengt und alles passieren kann. „Hier gibt es ein paar Wege, die wir an diesem Abend das erste Mal gemeinsam begehen“, sagt Emmerlich voller Vorfreude. Und wenn er eine Geschichte über die „Kleine Nachtmusik“ erzählt, dann wird Baby „bei Mozart ein wenig rumkramern. Das klingt dann nicht wie die „Kleine Nachtmusik“, aber wer sie kennt, erkennt sie auch.“

Die Premiere ist aufgrund der geltenden Hygienebestimmungen bereits ausverkauft, aber die Fans müssen sich nicht ärgern, sie können den ganzen Event im Internet per Livestream verfolgen und ihn sich auch noch 14 Tage lang immer wieder ansehen.

5.7.2020 ab 17 Uhr Livestream im Internet: www.Radebeuler-kultur.de; www.facebook.com/RadebeulerKultur

Von Andreas Weihs