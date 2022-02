Neuheit in Deutschland - Gruppengefühl statt Gitter: Erster Strafvollzug in freier Form in Dresden

Sachsen hat den bundesweit ersten Strafvollzug in freier Form für Erwachsene eröffnet: Die Häftlinge leben ohne Gitter und werden eng betreut. Ein neues Modell in Deutschland – doch andere Länder sind weiter.