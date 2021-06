Dresden

Junge Familien träumen gern vom eigenen Häuschen mit Gartenfläche, auf der die Kinder spielen und sie am Abend beim Grillen entspannen können. Weil die Zinsen noch niedrig sind, sollte das doch zu stemmen sein. Ist das in Dresden wirklich so?

Die gute Nachricht zuerst: Man findet auf einschlägigen Portalen noch Angebote. Bei unserer Stichprobe zum Beispiel ein 529 Quadratmeter großes erschlossenes Baugrundstück in Kauscha für 220 000 Euro. In Mobschatz wird eine 3000 Quadratmeter große Fläche, vielleicht für eine Bauherrengemeinschaft, für 600 000 Euro angeboten. Tausend Euro kostet der Quadratmeter für eine 480 Quadratmeter große Doppelhausfläche in Dresden-Trachau. Um keine bösen Überraschungen zu erleben, ist es ratsam, vor dem Kauf eine Bauvoranfrage an die Stadt zu richten. Oder man plant gleich mit einem Architekten oder einem Immobilienentwickler.

Bauen in Dresden immer teurer

Auch Angebote für Grundstücke mit Eigenheim lassen sich finden: zum Beispiel eine Haushälfte in Dresden-Coschütz mit 135 Quadratmeter Wohnfläche und 230 Quadratmeter Grundstück für 460 990 Euro oder eine Doppelhaushälfte in Laubegast mit 142 Quadratmeter Wohnfläche und 290 Quadratmeter Grundstück für 586 000 Euro. Die Angebote sind tagesaktuell, die offerierten Immobilien können inzwischen Kaufinteressenten gefunden haben.

Klara Töpfer, Vorsitzende des Gutachterausschuss Quelle: Stadtverwaltung Dresden

Trotz günstiger Zinsen ist das Ei­genheim für eine Durchschnittsfamilie ziemlich teuer. Glücklich, wer Verwandte mit einem großen Grundstück hat, dort lässt sich oft noch ein weiteres Haus errichten. Bauen ist in Dresden immer teurer und die Auswahl an Bauflächen immer kleiner geworden. Die durchschnittlichen Grundstückspreise in mittlerer Lage sind im zurückliegenden Jahrzehnt von 115 auf 290 Euro je Quadratmeter gestiegen. Im vergangenen Jahr wurde das teuerste Grundstück für ein Einfamilienhaus für 640 Euro je Quadratmeter in Loschwitz verkauft. Für das günstigste waren es in Lockwitz 140 Euro je Quadratmeter.

Angaben zu preiswerterem Umland unter „Bodenrichtwerte aktuell“

Das geht aus dem im April vorgestellten Immobilienmarktbericht für 2021 hervor. Klara Töpfer hat den Überblick, nicht nur, weil sich ihr Büro im zehnten Stock des WTC-Turms befindet. Die 56-Jährige ist Vorsitzende des Gutachterausschusses, der sämtliche Immobilienverkäufe im Stadtgebiet erfasst und auswertet. Diese Daten wiederum bilden die Basis für die Ermittlung der Bodenrichtwerte und die Erar­beitung des Grundstücksmarktberichts.

Seit 2012 leitet Klara Töpfer, Diplom-Ingenieurin für Geodäsie, in der sächsischen Landeshauptstadt das Amt für Geodaten und Kataster. Ihre rund 130 Mitarbeiter stellen beispielsweise die Kartengrundlagen für den Themenstadtplan zusammen. Klara Töpfer kann keine Grundstücke oder Eigenheime aus dem Hut zaubern. Das sei auch nicht ihre Aufgabe. „Der Gutachterausschuss führt eine Kaufpreissammlung für sämtliche Immobilienübergänge im Stadtgebiet Dresden. Alle abgeschlossenen Kaufverträge werden erfasst und ausgewertet“, erklärt sie. Angaben zum preiswerteren Umland lassen sich unter „Bodenrichtwerte aktuell“, der interaktiven Karte des Freistaats Sachsen, finden.

Kaum noch kommunale Grundstücke

Wie bekannt, bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis. So ist der ausgewiesene Bodenrichtwert ein amtlicher Durchschnittswert für ein fiktives unbebautes Grundstück, abhängig von der künftigen Art der Bebauung und Nutzung. Die Bodenrichtwertkarte weist zum Beispiel geringe Preise für Grundstücke in Zöllmen und Brabschütz aus. Nur auch hier braucht es Glück, um etwas Passendes zu finden. „Neubauten werden auch in Stadtbezirken errichtet, die bisher nicht im Fokus standen. Dann werden dafür adäquate Preise bezahlt wie in anderen Gebieten. Es kommt also zu ei­ner Aufweichung von Lageunterschieden“, schätzt die Amtsleiterin ein.

Lange Zeit hat die Stadt ihre Grundstücke verkauft, auch um die Stadtkasse zu füllen. Derzeit verfügt sie kaum noch über kommunale Grundstücke. Vor sieben Jahren noch verwies sie in einem Baulückenkataster auf viele freie Grundstücke. 2014 gab es Platz für 12 600 Eigenheime und für 20 500 Wohnungen, allerdings fast ausschließlich auf privatem Grund. Damit war nicht garantiert, dass die Eigentümer ihre Grundstücke wirklich an Bauherren verkaufen wollten. In der Regel ließen sich die neuen Häuser nach vereinfachtem Baurecht – der sogenannten Nachbarschaftsbebauung – schaffen. Aber dennoch war eine Baugenehmigung zwingend erforderlich. Blickt Klara Töpfer aus ihrem Bürofenster, sieht sie nur noch sehr wenige freie Flächen. Das Kataster wird nur noch intern geführt.

Die Nachfrage ist groß

In einer Großstadt wie Dresden spielen kleine Eigenheime naturgemäß eine untergeordnete Rolle. Die Mehrheit der Menschen in der Stadt lebt in Geschosswohnungsbauten. Auch beim Verkauf von Wohneigentum zeigen die Pfeile im Bericht des Gutachterausschusses ausschließlich nach oben. Im Durchschnitt wurden frisch gebaute Wohnungen für 4600 Euro je Quadratmeter verkauft.

Die Nachfrage ist groß, schätzt Berndt Dietze von der Baywobau Dresden ein. Das hat sein Unternehmen gespürt, als es im Frühjahr 2020 mit dem Verkauf von 49 Wohnungen in sieben Stadthäusern an der Nöthnitzer Straße in der Nähe der Technischen Universität begonnen hat. Die Preise lagen bei rund 4900 Euro je Quadratmeter. Deutlich teurer war es in der Hafencity. Dort erzielte die USD Immobilien GmbH im vergangenen Jahr bis zu 7600 Euro je Quadratmeter. Für eine knapp 200 Quadratmeter große Wohnung wurden in dem Areal 1,6 Millionen Euro gezahlt.

Von Bettina Klemm