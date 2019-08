Dresden

Jetzt kommt Bewegung in die Sache: Der Investor und der Eigentümer des Nachbargrundstücks haben einen Bauantrag eingereicht, teilte Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) jetzt den Stadträten mit.

Es geht um das Grundstück an der Ringstraße, das im Moment noch als Parkplatz für das Gewandhaus-Hotel genutzt wird. Dort will der Projektentwickler Foremost Hospitality Hotel aus Berlin ein Büro- und Geschäftshaus errichten.

Hohe Ansprüche an die Gestaltung

Der Stadtrat hatte schon 2016 beschlossen, dass die Verwaltung die der Stadt gehörenden Grundstücke mit einer Größe von rund 1830 Quadratmetern an eine noch zu gründende Projektgesellschaft zum Preis von 2,87 Millionen Euro verkaufen darf.

Gleichzeitig formulierte der Stadtrat hohe Ansprüche an die Gestaltung des Gebäudes an prominenter Stelle in den Beschluss. Dabei soll insbesondere die Fläche zwischen Gewandhaus und Neubau als gemeinsam erlebbare Zone mit hoher Aufenthaltsqualität umgestaltet werden.

Der aktuelle Bauantrag berücksichtige die Forderungen des Stadtrates und die Empfehlungen der Gestaltungskommission, in der der Entwurf diskutiert worden war, schreibt Schmidt-Lamontain. Die Käufer der städtischen Flächen seien gegenwärtig damit beschäftigt, die Erschließung des Grundstücks und damit die Anpassung der angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen zu planen.

Bodenwerte deutlich gestiegen

Dass sich das Verfahren so lange hingezogen hat, dürfte für Freude bei Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) sorgen. In den vergangenen drei Jahren sind die Bodenwerte deutlich gestiegen, so dass auch der Kaufpreis den Wert von 2016 locker übertreffen dürfte.

Sobald der aktuelle Verkehrswert und die Erschließungsplanung vorliegen, werde dem Stadtrat eine erneute Beschlussvorlage zum Verkauf der kommunalen Fläche vorgelegt, kündigt Schmidt-Lamontain an. Der Projektentwickler gibt auf seiner Internetpräsenz die Fertigstellung des Bauvorhabens mit erstes Quartal 2022 an. In dem Gebäude sollen ein Mittelklassehotel mit 203 Zimmern sowie Büroflächen, Verkaufsflächen und gastronomische Angebote entstehen.

Von Thomas Baumann-Hartwig