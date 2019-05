Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden will vier Grundstücke an der Parkstraße in bester innerstädtischer Lage wieder in ihren Besitz bringen. Es handelt sich um drei Flächen, auf denen das ehemalige „Feierabendheim Anton Saefkow“ steht. Hinzu kommt eine benachbarte unbebaute Fläche an der Dore-Hoyer-Straße.

Die Stadt hatte 1998 Erbbaurechte für diese und weitere Grundstücke an den Heimbetreiber Alloheim vergeben, die noch bis zum 31. Dezember 2049 laufen. Alloheim errichtete auf einer der Flächen einen Heim-Neubau, der 2006 eingeweiht wurde. Die anderen Grundstücke und Gebäude benötigt das Unternehmen jedoch nicht und ist zu einer Aufhebung der Erbbaurechte bereit.

Fläche geeignet für einen Kita-Neubau

Die Stadt würde die Verfügungsgewalt über das aus drei leerstehenden Gebäuden bestehende ehemalige Feierabendheim sowie eine größere unbebaute Fläche erhalten. Dieses Grundstück an der Dore-Hoyer-Straße soll der Eigenbetrieb Kindertagesstätten für den Bau einer neuen Kindertagesstätte erhalten. Die Fläche sei geeignet für einen Kita-Neubau, schätzt die Verwaltung ein.

Für die drei Flächen des ehemaligen Heimes gibt es zwei mögliche Varianten. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG könnte in den drei Gebäuden rund 130 Sozialwohnungen errichten. Die Bausubstanz sei solide, die Struktur der über den Mittelgang erschlossenen Häuser eigne sich ideal für Wohnungsbau. In den drei Riegeln könnten jeweils 44 Wohneinheiten für Ein- und Zwei-Personen-Haushalte entstehen.

Ausschuss befasst sich am 19. Juni mit der Thematik

Allerdings hat auch Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann ( CDU) ein Auge auf die Flächen geworfen. In der Altstadt fehlen Grundschulplätze, der Standort sei prinzipiell geeignet für den Neubau einer Grundschule, hieß es. Weitere Untersuchungen müssten noch durchgeführt werden.

Die Verwaltung hat bereits einen notariellen Vertrag zur Aufhebung der Erbbaurechte mit Alloheim abgeschlossen. Dieser steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau, der sich am 19. Juni mit der Thematik befasst.

Von Thomas Baumann-Hartwig