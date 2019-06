Dresden

Im Grundschulbezirk Altstadt fehlen ab 2021/2022 viele Schulplätze. Der – vom Kultusministerium nicht genehmigte – Schulnetzplan sieht daher den Neubau einer vierzügigen Grundschule auf der Cockerwiese vor. Doch Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) macht jetzt jede Hoffnung auf Problemlösung zunichte: „Ein Satzungsbeschluss und damit Bau und Planungsrecht wird für 2020/2021 angestrebt.“

Grundstücke in Privatbesitz

Genau dann, wenn in Altstadt dringend Schulplätze benötigt werden, gibt es im besten Fall Baurecht. Der Neubau ist vor 2023 – optimistisch gerechnet – nicht bezugsfertig. Vorgesehen waren eigentlich Plätze für jeweils vier Grundschul-Parallelklassen.

Schulbürgermeister Hartmut Vorjohann ( CDU) meinte, er würde gerne „schmerzfrei“ die Schule nach Paragraf 34 bauen, aber genau das ist laut Schmidt-Lamontain für diesen innerstädtischen Bereich ausgeschlossen. Der Geschäftsbereich des Baubürgermeisters hat ein Bauleitverfahren begonnen. „Dem mit der Schulnetzplanung belegten priorisierten Bedarf zur Entwicklung eines Schulstandortes soll mit dem überwiegend in städtischem Eigentum befindlichen Areal der Cockerwiese Rechnung getragen werden“, erklärte Schmidt-Lamontain.

Die Schule soll zwischen Lennéstraße, Herkulesallee und Blüherstraße gebaut werden. Unter Umständen muss die Stadt dort aber erst einmal Grundstücke von anderen Eigentümern abkaufen. Die Stadtverwaltung hat fünf Architekturbüros zu einem Werkstattverfahren eingeladen. Als Siegerentwurf ging die Arbeit des Büros „Knoche Architekten“ aus Leipzig hervor. Auf der Cockerwiese will das Büro die Grundschule sowie ein weiteres Gebäude für eine Oberschule, eine Turnhalle und Freiflächen für die Schulen sowie einen fünfgeschossigen Wohnblick unterbringen. Auf der anderen Seite hinter der Blüherstraße sind drei weitere Blöcke vorgesehen.

„Die im Anschluss an die bereits vorhandene beziehungsweise geplante Blockbebauung vorgeschlagenen relativ kleinen geschlossenen Baublöcke bilden eine klare, angenehm rhythmisierte Kante in Richtung Herkulesallee aus. Die beiden Schulen sind im östlichen Teil zusammengefasst. Hier erfolgt bewusst ein plausibler Wechsel zum städtebaulichen Leitbild, von Solitärgebäuden, die in ihre umgebenden Freiräume eingebettet sind. Das Leitbild orientiert sich an der Situation in der Umgebung des Großen Gartens und hat zur Folge, dass sich die Kante zur Herkulesallee im Bereich des Schulhofes auflöst“, heißt es im Votum des Gutachtergremiums.

Kleinteilig historisch oder nicht?

Schmidt-Lamontain kündigte für den Raum zwischen Blüherstraße, Skateranlage und Herkulesallee ein zweites Bauleitverfahren an, das eine kleinteilig strukturierte Entwicklung von Wohnquartieren sichern soll. Dieses Verfahren habe aber keine vergleichbare Priorität und werde zeitlich versetzt zum Bauleitplanverfahren für die Cockerwiese laufen. Dieses werde sich in drei Abschnitten vollziehen: der frühzeitigen Beteiligung über den Vorentwurf des Bebauungsplanes, der Offenlage über den Entwurf des Bebauungsplanes und der Vorlage über den Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes.

Der Entwurf des Bebauungsplanes soll laut Schmidt-Lamontain noch in diesem Jahr erstellt werden. Der Stadtrat werde einbezogen, sobald der Plan fertig ist. Der Siegerentwurf ist nicht unumstritten, weil er auf dem Gebiet am Dorint-Hotel mit lange bestehenden Plänen kollidiert, die Flächen kleinteilig nach den historischen Grundstücksgrenzen zu bebauen. Der Dresdner Bauunternehmer Frank Wießner fordert das schon seit vielen Jahren und steht im Kontakt mit den Grundstückseigentümern.

Wie auch immer das Verfahren ausgeht – für die Grundschulplätze im Schulbezirk Altstadt muss eine andere Lösung her. Schnell.

Von Thomas Baumann-Hartwig