Grünes Licht für Berufsschulreform in Dresden

Dresden

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) sieht keinen Grund, die Schulnetzplanung für die Berufsschulen weiter auf die lange Bank zu schieben. Die neue Struktur soll ab 1. August gelten, wie Piwarz am Freitag im Landtag klarstellte. Die Linken hatten ein Moratorium und einen Runden Tisch vorgeschlagen, um Unstimmigkeiten mit zwei Schulträgern auszuräumen.

Nach den Worten von Piwarz hat das Ministerium von Anfang an auf Beteiligung gesetzt. Das Angebot zum Dialog sei umfangreich genutzt worden. Man habe unzählige Rückmeldungen, Hinweise und Änderungswünsche geprüft und mit den Beteiligten diskutiert. Als Ergebnis davon sei Ende November ein überarbeiteter Schulnetzplan zur Anhörung an die Landkreise und kreisfreien Städte versandt worden.

Festes Fundament für Standorte

Bis Ende April hätten acht der 13 Schulträger ihr Einvernehmen bekundet und drei Träger die Zustimmung mit Maßgaben erteilt. Zwei Schulträger hätten ihr Einvernehmen versagt. Der Plan stelle die berufliche Bildung auf „ein festes Fundament von Standorten, von Ausbildungen und von Schularten“.

Piwarz zufolge bringt der neue Schulnetzplan rund 2500 zusätzliche Ausbildungsplätze in den ländlichen Raum. Alle Landkreise seien im Ergebnis besser gestellt als vorher – auch die Kreise Mittelsachsen und Bautzen. Die Großstädte würden Ausbildungsgänge an die Landkreise abgeben und diese sich stärker auf die Bündelung von Kompetenzen an ihren Standorten konzentrieren.

Piwarz spricht von gutem Kompromiss

„Wir haben einen guten Kompromiss gefunden“, sagte Piwarz. Er bringe allen Beteiligten Planungssicherheit. Eine Verschiebung der Planung auf einen späteren Zeitpunkt würde kein anderes Ergebnis bringen und Standorte im ländlichen Raum weiter, sagte er Blick auf die erforderlichen Mindestschülerzahlen.

Der Entwurf sieht den Erhalt von 60 Beruflichen Schulzentren vor. Nur im Landkreis Nordsachsen soll eine Fusion erfolgen. Vor allem entfällt künftig die jährliche Aufstellung einer Fachklassenliste, die festlegt, wo welcher Beruf ausgebildet wird.

Dresden galt lange als schwerster Brocken

Lange Zeit galt Dresden als schwerster Brocken. Hier sollten allein 1200 Ausbildungsplätze in den ländlichen Raum verlagert werden. In langwierigen Verhandlungen konnte die Stadtpolitik viel für die 10 Beruflichen Schulzentren in Dresden bewahren. Unter anderem wurde der Verlust von fast 700 Ausbildungsplätzen am BSZ Elektrotechnik (Strehlener Platz) sowie der Verlust bedeutsamer Ausbildungsgänge am traditionsreichen BSZ Agrarwirtschaft und Ernährung vermieden.

Der Kompromiss zwischen Stadt und Land hat nun Bestand, habe das Kultusministerium mitgeteilt, erklärte Dresdens Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) auf DNN-Anfrage. „Das Kultusministerium hat sich handschlagfest gezeigt, ich bin mit dem Ergebnis zufrieden“, sagte er. Die Stadt habe nun eine klare Orientierung, wie es mit den Berufsschulen ab dem Schuljahr 2021/22 weitergeht. Am 1. Juni im Bildungsausschuss des Stadtrats will Donhauser darüber noch im Detail informieren.

Aus für Maßschneider und Friseure

Nun kann die Stadt auch mit der Verschiebung von Ausbildungsgängen beginnen, die innerhalb Dresdens geplant sind. So soll unter anderem die Fachoberschule Gestaltung vom BSZ Dienstleistung und Gestaltung (Chemnitz Str.) an das BSZ Bau und Technik (Güntzstraße) wechseln. Das Dienstleistungs-BSZ wird auf Sozialwesen ausgerichtet und soll die Erzieherausbildung vom BSZ „Karl August Linger“ (Maxim-Gorki-Str.) übernehmen.

Fachoberschule Gestaltung wird geprüft

Nach Kritik an der geplanten Verlagerung der Fachoberschule Gestaltung werde die Stadt prüfen, ob die Räumlichkeiten an der Chemnitzer Straße für einen Verbleib ausreichen, wenn die Erzieherausbildung dorthin umgesiedelt worden ist. Klar ist mit der Reform nun die Verlegung der Maßschneiderausbildung nach Plauen (Vogtland) und der Friseurausbildung nach Meißen.

Für Donhauser stehen nun zwei Aspekte im Mittelpunkt: Neben der Umsetzung der innerstädtischen Verschiebungen sei das die „volle Konzentration auf die Sicherstellung der Investitionen in den künftigen Standort des BSZ Elektrotechnik an der Boxberger Straße und in den Standort des BSZ Agrarwirtschaft und Ernährung in Altroßthal.

Widerstand in Bautzen und Freiberg

Widerstand gibt es aus den Landkreisen Bautzen und Mittelsachsen. Das Ministerium wird das fehlende Einvernehmen zu den Reformplänen „ersetzen“, wie es im Amtsdeutsch heißt. Dagegen könnten die Kreise klagen und die Umsetzung der Reform im ganzen Land ins Wanken bringen.

Aus Bautzen war am Freitagnachmittag kurzfristig keine Stellungnahme mehr möglich. Aus Freiberg hieß es, es liegt ein Schreiben des Kultusministeriums vor, aus dem die Ankündigung hervorgehe, das Einvernehmen zu ersetzen. „Dies wird zurzeit umfassend geprüft und damit notwendige Handlungserfordernisse“, hieß es.

Von Jörg Schurig und Ingolf Pleil