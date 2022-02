Dresden

Das Landgericht Dresden hat am Mittwoch den Antrag der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) abgewiesen, im Prozess um den Einbruch ins Grüne Gewölbe als Nebenklägerin aufzutreten. Die SKD zeigten sich enttäuscht von dieser nicht anfechtbaren Entscheidung, wollten sich aber aus „Respekt vor der Unabhängigkeit der Justiz“ nicht weiter äußern.

Befangenheitsanträge bereits zum Prozessauftakt

Prozessbeobachter rechnen damit, dass der erst Ende Januar begonnene Prozess gegen die sechs Angeklagten des arabisch-stämmigen Remmo-Clans nun platzen könnte. Die Verteidigung hatte zu Prozessauftakt mehrere Befangenheitsanträge gegen die verhandelnde Gerichtskammer gestellt.

Streit um Akteneinsicht durch die SKD

Einer dieser Anträge rügt, dass das Gericht den SKD nach deren Antrag bereits Einsicht in die komplette Ermittlungsakte gewährt hatte, ohne dass eine Entscheidung über die Zulassung als Nebenkläger gefallen war. Und ohne dass die Verteidiger dazu gehört wurden. Dies sei ein schwerwiegender Verfahrensfehler, der nicht mehr geheilt werden könne, sagten die Anwälte.

Pikant ist, dass sowohl der frühere Direktor des Grünen Gewölbes, Dirk Syndram, als auch der Sicherheitschef als Zeugen geladen sind. Eine Ladung des kaufmännischen Direktors Dirk Burghardt, der für das Sicherheitskonzept verantwortlich zeichnet, schließt die Verteidigung nicht aus. Zeugen aber haben grundsätzlich keine Akteneinsicht vor ihrer Aussage.

Haftentlassung einiger Angeklagter steht im Raum

Juristen rechnen damit, dass das Landgericht Dresden deshalb am Freitag, dem zweiten Prozesstag, dem Befangenheitsantrag der Verteidigung stattgeben muss. In diesem Fall würde der Prozess platzen und vor einer neuen Kammer verhandelt werden. Bis zur Neuauflage würde mindestens ein halbes Jahr ins Land ziehen. Es wird damit gerechnet, dass zumindest ein Teil der Angeklagten aus der Untersuchungshaft entlassen werden müsste. Die Verteidigung kündigte für diesen Fall entsprechende Anträge an.

Millionenschaden beim Einbruch ins Grüne Gewölbe

Beim Einbruch ins Grüne Gewölbe am 25. November 2019 erbeuteten die Beschuldigten mehr als 4300 Diamanten und Brillanten im Gesamtversicherungswert von mindestens 113,8 Millionen Euro – und verursachten Sachschäden von gut einer Million Euro. Ihnen wird schwerer Bandendiebstahl, Brandstiftung und besonders schwerere Brandstiftung vorgeworfen.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Täter waren durch ein offenbar schlecht gesichertes Fenster ins Grüne Gewölbe eingestiegen, das mutmaßlich im toten Winkel einer Überwachungskamera lag. Kurz vorher war ein Feuer in einem Stromverteiler gelegt worden, um die Straßenbeleuchtung auszuknipsen. Ein Fluchtauto stand vor dem Gebäude bereit. Drinnen schlugen die Diebe mit einer Axt eine offenkundig leicht zu zertrümmernde Vitrine ein, griffen sich die reiche Beute und flohen. Der ganze Coup dauerte nur wenige Minuten. Bis heute fehlt von der Beute jede Spur.

Die sechs Angeklagten im Alter zwischen 22 und 28 Jahren werden in der Verhandlung vor der Jugendkammer des Landgerichts Dresden von insgesamt 13 Anwälten vertreten.

Von Dirk Birgel