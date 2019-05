Dresden

Wenige Tage vor dem Termin für die Europa- und Kommunalwahl am 26. Mai setzen die Dresdner Grünen auf prominente Unterstützer. So ist ab 22. Mai Grünen-Spitzenkandidat für die Europawahl Sven Giegold bei einer Wahlkampfveranstaltung am Neustädter Markt dabei. Das Programm dort beginnt 17 Uhr und wird von Grünen-Spitzenkandidaten aus allen Wahlkreisen bestritten. 18 Uhr wird Giegold erwartet.

Am 24. Mai wird dann ab 10 Uhr zu einem Frühstück mit dem Grünen-Bundesvorsitzenden Robert Habeck eingeladen. Vor dem Ladencafé „a-ha“, Kreuzstraße 7, will er mit Interessierten über Fairness in Europa und darüber hinaus ins Gespräch kommen.

Von uh