Grüne in Dresden wollen Autos aus den Stadtvierteln verdrängen

Dresden

Die Stadtratsfraktion der Grünen will Dresden lebenswert, vielfältig und klimagerecht entwickeln. Dies soll auch der Leitgedanke für einen Stadtkongress am 10. März sein. „Die Erhöhung der Lebensqualität in den Stadtvierteln ist für uns ein zentrales Anliegen“, erklärten die Fraktionsvorsitzenden Christiane Filius-Jehne und Agnes Scharnetzky nach einer Fraktionsklausur. Für den Weg zum Ziel hat die Fraktion zwei Anträge für den Stadtrat eingereicht.

So soll sich der Stadtrat auf einer Aktuellen Stunde mit dem Thema „Lebensqualität in Stadtvierteln erhöhen – Auswirkungen des Kfz-Verkehrs verringern“ befassen. Die Nutzbarkeit nahegelegener öffentlicher Räume sei ein wesentlicher Aspekt der Lebensqualität in Stadtvierteln. Straßen würden einen großen Anteil an diesen öffentlichen Räumen einnehmen. „Die Straßenräume in den Stadtvierteln werden jedoch durch den Kfz-Verkehr dominiert. Das zeigt sich in den Flächen, die durch parkende Fahrzeuge benötigt werden, sowie der unangepassten Geschwindigkeit, mit der Autofahrer viele Straßen nutzen“, heißt es in dem Antrag.

Blumenkübel und Bodenwellen wie in London?

So habe eine Auswertung der Ergebnisse einer Geschwindigkeitsmesstafel auf der Königsbrücker Landstraße in Weixdorf ergeben, dass die vorgeschriebenen 30 Kilometer pro Stunde bei drei ausgewerteten Zeiträumen lediglich von etwa 20 Prozent der Autofahrer eingehalten wurden. Anderen Angaben zufolge würden in Dresden über die Hälfte der Fahrzeuge mit mindestens 40 Kilometern pro Stunde über Straßen rollen, in denen nachts Tempo 30 erlaubt sei.

„Dies zeigt, dass die Anordnung von Tempo 30 nicht ausreicht. Kein Wunder, dass Eltern sich über die Sicherheit ihrer Kinder auf den Straßen sorgen“, erklärte Verkehrspolitikerin Ulrike Caspary. „Wir müssen die Straßen so gestalten, dass sie zu Tempo 30 passen.“ So hätten Vororte in London an jeder Kreuzung Blumenkübel und Bodenwellen. Caspary will sich für Mobilitätsexperimente einsetzen, bei denen eine neue Straßennutzung erprobt werden könnte.

Klimaschutz, Sicherheit und Aufenthaltsqualität

In einem zweiten Antrag fordern die Grünen Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf, ein Konzept für die Erhöhung der Lebensqualität und die Verringerung der Auswirkungen des Kfz-Verkehrs zu erarbeiten. Mit einem Maßnahmepaket soll der OB für mehr Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern sorgen.

Neue Straßen sollten mit dem Ziel einer Verkehrsberuhigung geplant werden. Der öffentliche Raum in Stadtvierteln müsse neu aufgeteilt werden – nicht nur Autos sollten Platz erhalten, es müsse auch temporäre Spiel- und Sommerstraßen geben. Schließlich sollte die Stadt die Einhaltung der Regeln mit wirksamen Kontrollen durchsetzen, so die Grünen.

„Seit drei Jahren demonstrieren unsere Jugendlichen auf der Straße für mehr Klimaschutz und eine lebenswerte Zukunft. Mit einer menschengerechten Gestaltung unserer öffentlichen Räume können wir all das verbinden: Klimaschutz, Sicherheit und Aufenthaltsqualität für alle Dresdner“, erklärte Caspary.

Von Thomas Baumann-Hartwig