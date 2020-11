Grüne in Dresden fordern schärfere Kontrollen der Maskenpflicht

Dresden

Angesichts dreistelliger Zahlen bei den Neuinfektionen am Tag hat die Stadtratsfraktion der Grünen die Stadtverwaltung aufgefordert, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um den Pandemie-Verlauf in Dresden in den Griff zu bekommen. „Wir Grüne erwarten von der Stadtverwaltung, dass sie alles tut, um insbesondere besonders gefährdete Menschen in Alten- und Pflegeheimen rasch und effektiv zu schützen. Alle personellen und technischen Möglichkeiten müssen genutzt und weitere Ressourcen mobilisiert werden“, erklärte der Gesundheitspolitiker der Grünen, Dr. Wolfgang Deppe.

Wirksam und unnachsichtig kontrollieren

Die Grünen fordern, dass Ordnungsamt und Polizei das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen in der Öffentlichkeit wirksam und unnachsichtig kontrollieren. „Es ist bisher nicht zu erkennen, dass die Infektionszahlen in Dresden sinken“, sagte dazu Wolfgang Deppe.

Anzeige

Lesen Sie auch

Er habe den Eindruck, erklärte der Grüne, dass das Gesundheitsamt nicht mehr in der Lage sei, die zur Eindämmung einer weiteren Ausbreitung notwendige Kontaktnachverfolgung zuverlässig zu leisten. Bereits in der Sitzung des Gesundheitsausschusses am 7. Oktober habe das Gesundheitsamt erklärt, es sei bei noch nicht einmal 50 Neuinfektionen auf der Corona-Ampel an den Grenzen der Leistungsfähigkeit angelangt.

Warum sind die Bürgertelefone so schwach besetzt?

„Als in anderen großen Städten die Zahlen bereits rapide in die Höhe gingen, erfolgten keine ausreichenden personellen Verstärkungen. Man glaubte anscheinend, in Dresden auf einer Insel der Immunen zu sein und weiter an der Durchführung des Striezelmarkts basteln zu können“, so Deppe. Warum sei keine vorausschauende Einarbeitung von anderen Mitarbeitern der Stadtverwaltung, des Freistaats oder der Bundeswehr erfolgt, will der Stadtrat der Dresdner Grünen wissen.

„Warum sind die Bürgertelefone so schwach besetzt, dass viele Menschen keine Antwort auf ihre Fragen bekommen? Werden alle Möglichkeiten der EDV und moderner Software werden genutzt? Hat das Gesundheitsamt die von der Bundesregierung zur Verfügung gestellten Mittel zur EDV-Aufrüstung genutzt? Kann jeder Dresdner mit begründetem Verdacht getestet werden?“, fragt Deppe. Bei ihm entstünde der Eindruck, dass das derzeit nicht gesichert sei und weder genügend Tests noch andere Materialien zur Verfügung stünden.

Von Thomas Baumann-Hartwig