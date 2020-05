Dresden

Um das Geschäft in Restaurants und Biergärten anzukurbeln und Besuchern zugleich mehr Sicherheit zu bieten, wollen Plauens Grüne für mehr Plätze vor den Türen der Gastronomen sorgen. Die Stadtbezirksbeiräte der Grünen haben jetzt einen Antrag eingebracht, der das Ziel habe, unbürokratisch die Erweiterung von Außenflächen zu ermöglichen und dabei aktiv auf einen Beschluss des Dresdner Stadtrats hinzuweisen. Der sieht vor, dass die Sondernutzung von Außenflächen in der Coronakrise für die Gastronomie befristet gebührenfrei möglich ist und eine Ausweitung bisheriger Flächen ermöglicht werden soll.

Gastronomie sei allen wissenschaftlichen Erkenntnissen nach die sicherste Möglichkeit, trotz Corona entsprechende Einrichtungen zu nutzen, erklärt Bezirksbeirat Xaver Seitz. „Deshalb muss der Beschluss des Stadtrates jetzt konsequent umgesetzt werden“, so der Vertreter der Plauener Grünen. Wenn nötig, so Xaver Seitz, müssen dazu Flächen erweitert werden können, beispielsweise auch auf Parkbuchten in der Nähe des Betriebes. Die Grünen kündigten zugleich an, Gastronomen auf die neuen Möglichkeiten hinweisen zu wollen und fordern die Verwaltung zudem auf, dies ebenfalls aktiv zu betreiben.

Von seko